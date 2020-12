Ecobonus: accordo Banco BPM-Gibus

L’accordo consentirà ai clienti dell’azienda padovana di usufruire dello sconto in fattura utilizzando gli strumenti per la gestione dei crediti messi a disposizione da Banco Bpm

Banco Bpm e l’azienda padovana Gibus hanno siglato un accordo per la cessione dei crediti derivanti dallo sconto in fattura relativo all’Ecobonus.

L’intesa consentirà ai clienti di Gibus di fruire dell’opzione sconto in fattura prevista per l’Ecobonus utilizzando gli strumenti per la gestione dei crediti fiscali messi a disposizione da Banco Bpm.

“Questa possibilità si è aperta grazie al Decreto 34 “Rilancio” del 19 Maggio convertito con la legge n. 77 del 17 luglio 2020, di cui sono uscite le linee guida dell’Agenzia delle Entrate l’8 Agosto 2020; tale Decreto ha reso in sostanza possibile cedere il credito fiscale maturato attraverso l’Ecobonus (50% nel caso delle schermature solari) anche agli istituti bancari, permettendo di strutturare un flusso semplice ed efficace che consenta il passaggio del credito dal privato al rivenditore, per farlo poi confluire verso l’istituto finanziario”, si legge nella nota congiunta delle due società.

Grazie a questa partnership, chi voglia dunque acquistare una pergola o una tenda da sole dell’importante azienda da Gibus, potrà fruire dell’opzione sconto in fattura 50% presso i rivenditori autorizzati Gibus che aderiscono all’iniziativa.

“Siamo estremamente orgogliosi di annunciare questa partnership con Banco BPM – afferma Gianfranco Bellin, presidente e amministratore delegato di Gibus. La collaborazione con uno dei primari gruppi bancari nazionali permetterà a Gibus e a tutti i nostri rivenditori autorizzati di offrire un servizio eccellente, agevolando in maniera concreta e sostanziale tutti i clienti Gibus.”

“Banco BPM è particolarmente soddisfatto di poter offrire ad un’azienda come Gibus, società quotata e tra le più dinamiche del nord est, il proprio supporto per introdurre, a favore dei propri clienti in tutta Italia, le agevolazioni previste dall’Ecobonus”, sottolinea Leonardo Rigo, responsabile della Direzione Territoriale Verona e Nord Est di Banco BPM.