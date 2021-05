Draghi: pass per viaggi in Italia da metà maggio e per l’Europa da metà giugno

Importante segnale del premier Draghi sulle riaperture e sul rilancio del turismo del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in occasione del G20 sul turismo

Nel corso del G20 per il turismo il premier Mario Draghi ha fatto oggi dichiarazioni importanti nel segno delle riaperture post pandemia e di rilancio del turismo, che è tra i settori che più hanno sofferto per la stretta anti-Covid.

“Dobbiamo offrire – ha detto il Presidente del Consiglio – regole chiare e semplici per garantire che i turisti possano venire da noi in sicurezza. A partire della seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo” per potere viaggiare in tutto il Vecchio continente senza dover sopportare la quarantena purchè si sia vaccinati o si sia guariti dal Covid e si risulti negativi nei tamponi.

Ma prima dell’Europa l’Italia fa un altro passo avanti e “nell’attesa (che la Ue si muova) il Governo italiano – ha aggiunto Draghi – ha introdotto un pass verde nazionale, che entrerà in vigore dalla seconda metà di maggio”.

“Il mondo vuole viaggiare in Italia, la pandemia ci ha costretto a chiuderci ma l’Italia – ha concluso il premier – è pronta a ridare il Benvenuto al Mondo” e in questo modo “il turismo riemergerà più forte di prima”.

“Non bisogna perdere tempo, il turismo – ha detto a sua volta il ministro Garavaglia – è la chiave di volta per una crescita equilibrata e sarà il banco di prova una volta sconfitta la pandemia”.