Draghi: “Non spetta alla Bce regolare il bitcoin”

“Il valore del bitcoin ha forti oscillazioni, mentre un euro oggi è un euro domani e il suo valore è stabile”, ha detto il presidente della Bce.

“Non è responsabilità della Banca centrale europea regolamentare i bitcoin”. Lo ha affermato il presidente della Bce, Carlo Draghi, rispondendo ad alcune domande sulla criptovaluta nell’ambito dell’iniziativa #AskDraghi. Partendo da una domanda di uno studente italiano che chiedeva consiglio a Draghi se investire o meno in bitcoin, il numero uno della Bce ha premesso che non e’ suo compito dare consiglio di questo tipo, suggerendo comunque “cautela”.

Ad ogni modo Draghi non considera il bitcoin una valuta per due ragioni. La prima è che “il valore del bitcoin ha forti oscillazioni, mentre un euro oggi è un euro domani e il suo valore è stabile”, oltre al fatto che mentre le valute hanno “dietro le banche centrali dei loro Paesi e dei loro governi”, questo non accade per la criptovaluta.