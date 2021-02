Draghi e l’economia italiana, cosa cambierà? Le Lancette rispondono

Come sta procedendo l’economia mondiale e che cosa cambierà in Italia con l’arrivo di Mario Draghi alla guida del nuovo Governo? Domani su FIRSTonline risponderanno Le lancette dell’economia di Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi

Come sta procedendo l’economia mondiale, depressa dai contagi e costretta dalle restrizioni? L’avanzata delle vaccinazioni le farà ingranare la quarta? E le politiche economiche continueranno a spingerla? E quanto e fino a quando? A proposito di politiche, l’arrivo di Mario Draghi alla guida del governo in Italia come modificherà la traiettoria congiunturale del Paese? L’inflazione finalmente si sta risvegliando, come dicono le pressioni sui costi delle imprese? Oppure rimarrà sotto e lontana dalla soglia del 2% che è considerata la stabilità dei prezzi e costituisce la comfort zone delle Banche centrali? I tassi rifletteranno in presa diretta i progressi dell’economia, o resteranno bassi ancora a lungo? Cosa sta accadendo al dollaro, che dalle stalle sta risalendo verso le stelle? Cosa ha determinato questo repentino dietro front? Le Borse sono in piena esuberanza irrazionale, o c’è metodo nella loro follia? A questi e ad altri quesiti risponde l’edizione di febbraio de Le lancette dell’economia, la mensile analisi della congiuntura curata da Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi. Da domani, solo su FIRSTonline, troverete i quattro articoli che le compongono: il primo di sintesi che rimanda agli tre dedicati rispettivamente all’esame dell’economia reale, dell’inflazione e di tassi, monete e Borse.