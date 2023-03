Domenica ecologica 26 marzo a Roma, stop al traffico nella nuova Fascia Verde: ecco chi può circolare e gli orari

Ultima domenica ecologica a Roma della stagione, il perimetro interessato dalle limitazioni del traffico è quello definito dalla nuova “Fascia Verde”: ecco tutti i dettagli

Arriva l’ultima domenica ecologica nella Capitale: domenica 26 marzo 2023 sarà il quinto appuntamento in programma, almeno per la stagione, con il blocco delle auto più inquinanti a Roma all’interno del perimetro della Fascia Verde. Come previsto, dunque, dalle normative nazionali e regionali, le giornate di blocco al traffico sono indispensabili per contenere i livelli di inquinamento cittadino incentivando i residenti all’utilizzo di forme di mobilità sostenibile. Ecco tutti i dettagli.

Domenica ecologica 26 marzo: gli orari

Quella di domenica 26 marzo 2023, sarà quindi l’ultima domenica ecologica prevista dal calendario programmato dalla Giunta Capitolina. A partire dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30, sarà limitata la circolazione a tutti i veicoli a motore nell’area del territorio di Roma delimitata dal perimetro coincidente con quello della nuova Zona a Traffico Limitato (ZTL), la cosiddetta “Fascia Verde” (che ora si estende fin quasi al Raccordo Anulare). Il provvedimento riguarderà anche le auto fornite di permesso di accesso e circolazione nelle ZTL. Ovviamente, il divieto in questione rimane valido anche per ciclomotori e motocicli a quattro tempi con omologazione da Euro 0 a Euro 3 e per i ciclomotori a due ruote e quattro tempi fino a Euro 2.

Domenica ecologica, chi può circolare?

Come stabilito dal provvedimento ufficiale, in occasione delle domeniche ecologiche potranno circolare soltanto:

Auto Euro 6 benzina

Auto elettriche, ibride, a gpl, metano, Bi-Fuel (benzina+Gpl o metano, con motori almeno Euro 3 e comunque marcianti a Gpl o metano)

Veicoli con contrassegno disabili.

Ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi

Motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi

Tutte le altre categorie di veicoli non potranno circolare nella Fascia Verde.

La nuova Fascia Verde e i divieti permanenti per le auto più inquinanti

Lo stop riguarderà tutte le categorie alimentate a gasolio senza alcuna esclusione. Ma è importante ricordare che dal 15 novembre sono scattate nuove limitazioni alla circolazione in ZTL Fascia Verde, il cui perimetro è anche stato allargato. Fino a poco tempo fa il blocco delle auto inquinanti a Roma era organizzato secondo due aree concentriche, Fascia Verde e Anello Ferroviario, ciascuna con diverse regole e divieti. Di recente la Giunta di Roma ha approvato una nuova delibera che stabilisce la presenza di un’unica nuova Fascia Verde e indica nuove limitazioni di tipo permanente, programmato o emergenziale.

In sostanza l’Anello Ferroviario è stato inglobato nella nuova ZTL Fascia Verde, con regole più stringenti per diverse categorie di veicoli.

Domenica ecologica 26 marzo 2023: deroghe ed esenzioni

Come di consueto sono previste deroghe ed esenzioni, per quanto riguarda i mezzi:

Ad uso di medici, paramedici e veterinari in visita domiciliare;

Impiegati per il trasporto di persone sottoposte a trattamenti sanitari indifferibili;

Impiegai per il trasporto di persone sottoposte a misure di sicurezza;

Adibiti al trasporto di merci deperibili, trasporto di medicinali, trasporto valori e distribuzione di stampa periodica;

Utilizzati per l’attività lavorativa nei mercati domenicali;

Impiegati da operatori dell’informazione in servizio e a soggetti operanti in ambito cinetelevisivo e audiovisivo per lo svolgimento di riprese cinematografiche, audiovisive e fotografiche;

Impiegati per la partecipazione a cerimonie religiose programmate antecedentemente all’ordinanza comunale;

In ottemperanza obbligatoria di sentenze e decreti del Tribunale civile e penale;

Utilizzati per iniziative promosse o patrocinate da Roma Capitale e da federazioni affiliate al CONI.

Blocco del traffico a Roma: quanto è la multa?

La circolazione negli orari e nelle zone in cui è prevista la limitazione del traffico durante le domeniche ecologiche comporta una multa da 163 a 658 euro e, in caso di recidiva nel biennio successivo, può portare alla sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.

Trenitalia lancia Eco-Ticket in occasione della domenica ecologica

Tutti i passeggeri in possesso di un biglietto regionale con destinazione Roma, valido per domenica 26 marzo, potranno viaggiare gratuitamente per l’intera giornata su tutti i regionali che circolano nella zona dell’anello ferroviario della Capitale.

“Con l’Eco-Ticket diamo la possibilità di visitare Roma muovendosi liberamente con il Regionale – ha raccontato Sabrina De Filippis, direttore Business Regionale di Trenitalia –. Un’opportunità per scoprire quanto sia facile, comodo e conveniente rinunciare all’auto grazie ai nostri treni, mezzi sostenibili per natura”.