Dividendi d’autunno: Mediobanca, Eni, Stm e altre 11 società. Le cedole in arrivo a Piazza Affari entro fine 2024

Tra ottobre e dicembre 2024 14 società quotate staccheranno la cedola. In arrivo anche i dividendi ad interim. Ecco tutto ciò che c’è da sapere

La stagione delle cedole si è conclusa a luglio con Enel o, se preferite guardare al futuro, è ancora lontana. Ma chi è a caccia di rendimenti interessanti avrà di che consolarsi nell’attesa. Sono infatti in arrivo i dividendi d’autunno: da ottobre a dicembre 2024 14 società quotate a Piazza Affari staccheranno infatti la loro cedola, senza considerare la pioggia di dividendi ad Interim sui risultati 2024 attesi quasi tutti nel mese di novembre. Insomma, il bottino promette di essere ricco.

Dividendi d’autunno: ecco chi stacca

Due società del Mid Cap: Credem e Danieli (ordinario più risparmio). Due dello Star: Equita e Mondadori. Una dell’Euronext Milan: Gpi. Sette dell’Euronext Growth Milan: Apb Nocivelli, AllCore, Bifire, eViso, Ilpra e Poligrafici Printing. E poi, ovviamente, le più attese, le tre blue Chip: Eni, Mediobanca ed Stm. Sono queste le società che staccheranno i loro dividendi nelle prossime settimane, cui si aggiungono anche Piaggio, Sesa e Bertolotti che hanno già pagato nei giorni scorsi. Un totale di 14 società quotate a Piazza Affari che tra rate, anticipi, ordinari e risparmio, andranno a remunerare i loro soci chiudendo un 2024 all’insegna della generosità in cui il monte cedole di Piazza Affari ha toccato i 40 miliardi di euro, con un rendimento complessivo del 5,6%.

Il Dividend Day dell’autunno è fissato per il 18 novembre, giorno in cui a staccare saranno Eni, con la seconda tranche da 0,25 euro per azione, Mediobanca, Equita e Mondadori, la prima con il saldo 2023/2024, le altre due con la seconda tranche del dividendo 2023, ma anche Danieli (ordinarie e risparmio) e Abp Nocivelli (ordinario).

I dividendi d’autunno delle blue chip: Mediobanca, Eni e Stm

Partiamo da Mediobanca, la cui assemblea ha stabilito la distribuzione di un dividendo complessivo pari a 1,07 euro per azione, con pay out del 70%. Da questa cifra, verranno detratti 0,51 euro già pagati in acconto a maggio 2024. Il prossimo 18 novembre, con pagamento il 20 novembre, la società guidata da Alberto Nagel staccherà dunque un saldo pari a 0,56 euro per azione. Il rendimento complessivo è del 7%, quello del saldo è invece pari al 3,65%.

Passiamo ad Eni, lo scorso maggio, l’assemblea degli azionisti del colosso petrolifero italiano ha approvato l’erogazione di un dividendo complessivo di 1 euro per azione sull’esercizio 2023, in crescita del 6% rispetto al 2023. La cifra sarà pagata in quattro tranche: la prima è stata pagata lo scorso 25 settembre (stacco 23 settembre), la seconda arriverà invece il 18/20 novembre. Il valore di ogni anticipo è pari a 0,25 euro, il rendimento complessivo è del 6,9% quello della seconda tranche l’1,7%.

La stagione dei dividendi d’autunno, che a quel punto potremmo ribattezzare d’inverno, si concluderà con Stmicroelectronics, che staccherà la terza tranche della sua cedola sull’esercizio 2023 il 16 dicembre, con pagamento il 18 dicembre. L’importo della rata 0,09 dollari, che in euro attualmente valgono 0,081 euro. Il dividend yield è dello 0,31%.

I dividendi ad interim

A novembre arriveranno anche i dividendi ad interim sui risultati 2024. Anche in questo caso saranno coinvolti dei pezzi da novanta. In particolare, secondo le stime di Intermonte rese note da Milano Finanza, Banca Mediolanum dovrebbe pagare un acconto di 0,296 euro, Intesa Sanpaolo di 0,17, Poste Italiane di 0,30, Recordati di 0,64. Ci saranno inoltre Tenaris e Terna, che pagheranno rispettivamente 0,25 e 0,1249 euro.