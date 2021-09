Diversità e inclusione, Enel nella Top 100 dell’indice Refinitiv

Il gruppo guidato da Francesco Starace ha migliorato la propria posizione nella Top 100 rispetto al 2020, collocandosi al primo posto tra le società italiane e al settimo posto a livello globale per attenzione alla diversità di genere, alle politiche di inclusione e allo sviluppo del capitale umano

Enel nella Top 100 dell’indice elaborato da Refinitiv, società fornitrice di dati finanziari a livello globale, collocandosi al settimo posto a livello globale e al primo posto tra le società italiane. L’indice ha premiato l’attenzione di Enel alla diversità di genere, alle politiche di inclusione sul posto di lavoro e allo sviluppo del capitale umano.

In particolare, l’indice Diversity and Inclusion stila una classifica delle prime 100 società quotate che offrono l’ambiente di lavoro con il maggior grado di diversità e inclusione a livello mondiale, sulla base di 24 parametri ripartiti in quattro categorie principali: diversità, inclusione, sviluppo delle persone e controversie. L’indice viene quindi calcolato ponderando ciascun parametro sulla base dell’importanza della società sul mercato e sul confronto di ogni azienda con altre aziende comparabili.

La riconferma di Enel in questa classifica e il miglioramento della sua posizione nella Top 100 rispetto al 2020 sono frutto delle iniziative tese a promuovere la presenza delle donne nel CdA e nelle posizioni direttive, nonché a promuovere l’integrazione delle persone con disabilità, migliorare le competenze del personale, oltre che a creare benefici sociali e soluzioni che garantiscano l’equilibrio tra vita professionale e vita privata per tutto lo staff.

“Siamo onorati di essere stati confermati nel Refinitiv Diversity and Inclusion Index 2021 e di essere nuovamente riconosciuti come leader nel nostro raggruppamento industriale – ha commentato Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel -. Si tratta di un ulteriore importante riconoscimento del nostro continuo impegno sui principi di pari opportunità e integrità, ed è il risultato della nostra costante attenzione alla diversità di genere, alle politiche di inclusione sul posto di lavoro e allo sviluppo del capitale umano. Questi principi di sostenibilità sono integrati nelle nostre attività operative e nei servizi che forniamo ai nostri clienti. Per il futuro, ci impegniamo a migliorare ulteriormente i nostri risultati in questi ambiti, a vantaggio dei nostri stakeholder e con l’obiettivo di contribuire alla creazione di una società più inclusiva.”

Inoltre, per il secondo anno consecutivo, la società guidata da Francesco Starace guida il raggruppamento industriale “Electric Utilities & IPPs” del Diversity and Inclusion Index. L’indice valuta oltre 11mila società in base alle loro performance in tema di diversità e inclusione sulla base di informazioni disponibili pubblicamente che Refinitiv raccoglie dalle relazioni istituzionali delle società e dalle notizie apparse sui media che le riguardano. Anche Enel Américas, la società latino-americana di Enel, è presente nell’indice.