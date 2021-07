Disoccupato, over 40: master digitale gratuito per reinserirsi

Promossa da Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking e realizzata da Talent Garden, l’iniziativa prevede l’erogazione di 75 borse di studio e prenderà il via a settembre con un master in analisi dei dati per formare professionisti di 40-50 anni, i più colpiti dalla crisi

Un percorso di formazione digitale per i disoccupati fra i 40 e i 50 anni d’età. Si chiama “Digital restart” ed è un progetto pilota gratuito presentato oggi a Milano. Promossa da Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking e realizzata da Talent Garden, l’iniziativa prevede l’erogazione di 75 borse di studio a copertura dei costi e prenderà il via a settembre con un master in analisi dei dati che punta a formare 25 professionisti over 40.

La materia non è stata scelto a caso: secondo una ricerca di Talent Garden, che ha collaborato con 40 manager delle risorse umane di aziende partner, i Data Analytics sono l’area più adatta per la formazione di personale tra i 40 e i 50 anni, la fascia d’età che più ha subito gli effetti della crisi pandemica.

“Nel biennio 2020-2021 la crisi occupazionale innescata dall’emergenza sanitaria ha colpito duramente anche numerosi lavoratori di mezza età, rimasti senza occupazione – ha detto Tommaso Corcos, amministratore delegato di Fideuram – a loro si è rivolta la nostra attenzione, con una proposta innovativa, capace di innescare un circolo virtuoso e in linea con la nostra cultura aziendale, consapevoli del fatto che un futuro sereno è conseguenza delle scelte che compiamo oggi. Abbiamo dunque pensato di offrire a persone in difficoltà, ma con la motivazione di continuare a imparare, la possibilità di investire su se stessi e sulla conoscenza, attraverso un percorso innovativo, in grado di generare nuove competenze”.

La crisi innescata dal Covid-19 ha colpito 12 milioni di lavoratori: secondo i dati Istat, oltre 850mila persone hanno perso il lavoro e il numero di inattivi è aumentato di quasi 460 mila unità.

“Degli 850 mila posti di lavoro persi a causa del Covid, la maggior parte ha riguardato gli over 40, che in molti casi si sono trovati fuori dal contesto lavorativo con difficili opportunità di reinserimento – spiega Davide Dattoli, Ceo e cofondatore di Talent Garden – Tutti conosciamo le opportunità che il digitale porta con sé e la grande richiesta di professionisti con competenze digitali e per questo motivo abbiamo deciso di lanciare un progetto di vero reskilling digitale per persone senior rimaste senza lavoro condotto in collaborazione con un partner d’eccezione come Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking”.

Oltre a soddisfare i requisiti anagrafici e a essere senza occupazione, i candidati devono essere residenti o domiciliati in Lombardia.

Il master inizierà il 27 settembre e terminerà il 23 dicembre. Sarà strutturato in 4 giorni di formazione a settimana, organizzati con didattica online e offline, più una giornata di studio in autonomia. Le sessioni in presenza si svolgeranno nel Campus di Talent Garden Milano Calabiana.

Quanto alla selezione, non sono necessari specifici titoli di studio ma sono richieste “esperienze lavorative pregresse in contesti organizzativi, passione per il mondo del digitale, un mindset analitico, una buona conoscenza dell’utilizzo del PC e livello B1 in inglese”.

Ecco il link per inviare la candidatura.