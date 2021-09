Directa Plus chiude primo semestre 2021 con ricavi e utili in crescita

L’azienda italiana specializzata sui prodotti a base di grafene raggiunge il suo miglior risultato di sempre: una crescita del fatturato del 60%. Dal tessile al settore della bonifica ambientale, aumentano le applicazioni del materiale di nuova generazione

Si chiude un primo semestre “storico” per Directa Plus, segnando un incremento di fatturato pari al 60%. La società di Lomazzo ha ottenuto i migliori risultati della sua storia e ha mantenuto la sua attenzione sullo sviluppo e la fornitura di prodotti e servizi nei settori della bonifica ambientale e del tessile. Inoltre, Directa Plus continua a lavorare sui miglioramenti dell’applicazione del grafene per prodotti come le batterie e i compositi al litio-zolfo. Aree oggi con potenzialità commerciali molto significative.

L’azienda quotata alla borsa di Londra, leader nella produzione e fornitura di prodotti a base di grafene per l’uso nei mercati consumer e industriali, ha registrato ricavi di 3,95 milioni di euro (+41%), il fatturato è cresciuto del 60% a 4,56 milioni e la perdita netta si è ridotta a 1,2 milioni (-51%) a fronte di una liquidità di 5,19 milioni di euro, in linea con le aspettative del management.

Il grafene, noto anche come “plastica del futuro”, è un materiale costituito da uno strato monoatomico di atomi di carbonio (con uno spessore pari alle dimensioni di un solo atomo) e ha la resistenza teorica del diamante e la flessibilità della plastica. L’azienda ha brevettato un processo tecnologico per la produzione del grafene unico e sostenibile, i prodotti a base di nanopiastrine sono naturali e privi di sostanze chimiche, un modello di produzione scalabile e portatile ideato per soddisfare i requisiti delle grandi catene di approvvigionamento in termini di volume, costi e controllo di qualità.

Incorporando le esclusive miscele di grafene di Directa Plus, identificate dal marchio G+, si possono rivoluzionare le prestazioni di diversi prodotti come tessuti, pneumatici, materiali compositi e soluzioni ambientali.

“Sono lieto di comunicare che i primi sei mesi del 2021 hanno mostrato risultati eccezionali, i migliori nella storia della Società – ha dichiarato Giulio Cesareo, fondatore e Ceo di Directa Plus -. I dati finanziari molto migliorati sono la prova tangibile dei progressi che il Gruppo sta facendo in termini di penetrazione del mercato, aumento delle collaborazioni e rafforzamento della conoscenza e dell’adozione della tecnologia Directa Plus. Un ringraziamento speciale a tutto lo staff che ha consegnato questo risultato nel difficilissimo scenario della pandemia di Covid”.

“Il Gruppo è a un punto di svolta. Stiamo lavorando con le principali aziende globali per sviluppare e portare sul mercato i migliori prodotti della categoria. Man mano che otteniamo riconoscimento nel mercato, vediamo un numero crescente di aziende che desiderano collaborare con Directa Plus e, di conseguenza, il Consiglio è estremamente incoraggiato dall’opportunità che abbiamo di fronte. Directa Plus è in una posizione forte per crescere e guardiamo con fiducia al resto dell’anno e oltre”, ha concluso Cesareo.

Directa Plus è pronta, dunque, a collaborare con i principali player industriali del Paese, oltre a perseguire gli sviluppi dei progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nel PNRR grande attenzione è dedicata all’innovazione, le nuove tecnologie e le avveniristiche applicazioni del grafene possono essere uno strumento strategico per il rilancio della nostra economia.

La forte componente innovativa del grafene sta trovando molte applicazioni in diversi ambiti, come testimoniano gli accordi commerciali che Directa Plus ha siglato. Come i progressi nella bonifica ambientale: Setcar ha sviluppato opportunità di business con grandi partner del settore e la tecnologia Grafysorber di Directa Plus sta rapidamente guadagnando terreno nel settore Oil & Gas.

Inoltre, è stata completata la prima estensione del contratto di Directa Plus con OMV Petrom per la fornitura di servizi di decontaminazione e recupero dell’olio utilizzando la tecnologia proprietaria Grafysorber della Società. Le parti hanno concordato un contratto da 410mila euro per un periodo di servizi di 6 mesi.

Un’ulteriore gara è stata vinta e concordata con un’altra proroga del contratto con OMV Petrom, dopo la fine del periodo a luglio 2021, con un contratto di 4 anni per un valore complessivo di circa 3,2 milioni di euro. E infine la collaborazione con REDA Oilfield UK per la produzione e distribuzione di prodotti a base Grafysorber.

Diverse anche le applicazioni nel settore tessile e nelle applicazioni dei filtri G+, evidenziando l’impatto positivo sull’efficacia delle mascherine. La pubblicazione di un articolo scientifico di iScience ha fornito prove concrete per il tessuto filtrante G+. Directa Plus ha lanciato la propria linea di abbigliamento sportivo ad alte prestazioni (Cosmic Collection), tra cui polo e giacche softshell.

Anche la collaborazione NexTech continua a fornire ottimi risultati. Directa Plus ha firmato un accordo di collaborazione triennale e una partnership R&D congiunta per la fornitura e lo sviluppo di nuovi gradi di nanopiastrine di grafene G+ per la produzione di batterie al litio-zolfo e ha sostenuto la costituzione della filiale europea di NexTech in Italia.

Ottimi i progressi anche nell’applicazione del grafene G+ sui materiali di rivestimento dei dispositivi di consumo. Grazie all’accordo con un importante sviluppatore e produttore internazionale del settore, la potenziale applicazione del grafene G+ su questi materiali sfrutterebbe al meglio le sue proprietà antivirale-antibatteriche, la sua conduttività termica ed elettrica e le nuove proprietà interessanti (applicazioni di sensori).