Digitale e imprese, prende il via la partnership Unicredit-Microsoft

I due gruppi lanciano Together4Digital per affiancare le imprese nei piani di trasformazione digitale in linea con il piano Transizione 4.0. Dalla valutazione dell’investimento alla formazione

Unicredit e Microsoft uniscono le forze per supportare la crescita delle Pmi nel digitale. L’obiettivo? Irrobustire e velocizzare i percorsi di trasformazione digitale già avviati da numerose imprese italiane, in linea con il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Governo (Pnrr). I due partner hanno annunciato con un comunicato l’avvio del progetto Together4Digital, un piano – spiegano – “strutturato per sostenere e formare le imprese, fornendo loro competenze, tecnologia, strumenti per una crescita sostenibile, digitale e finanziaria”. Più nel dettaglio le parti si propongono di affiancare le imprese nei loro piani di trasformazione digitale con interventi mirati e strumenti specifici a più livelli: dalla valutazione dell’investimento digitale dal punto di vista finanziario, con analisi dei ritorni per l’impresa in termini di nuovi flussi di casse generati, al sostegno finanziario dello stesso investimento.

Il piano prevede inoltre un’offerta di percorsi di formazione a cura della Banking Academy di Unicredit realizzati a valle di valutazioni effettuate dalle imprese su una piattaforma ad hoc di Var Group e una proposta di soluzioni digitali tarate sui bisogni e le caratteristiche delle imprese per supportarne la crescita sostenibile Il progetto Togheter4Digital rientra nell’ambito degli interventi previsti da Piano nazionale Transizione 4.0 a cui sono destinati 18 miliardi di euro e che prevede facilitazioni fiscali e finanziarie a sostegno degli investimenti in beni tecnologicamente avanzati, ricerca e formazione 4.0 . In particolare, sono previsti crediti di Imposta fino al 50% a sostegno investimenti in beni strumentali materiali e immateriali funzionali alla transizione digitale, credito di imposta fino al 50% a sostegno degli investimenti in Formazione 4.0 e competenze digitali ed altre facilitazioni.

Il nuovo progetto si inserisce nel più ampio piano d’azione strutturato da Unicredit a supporto del Pnrr e che ha portato la banca alla creazione di una task force in grado di assistere le imprese sulle 6 mission del Pnrr.

il comunicato, infine, ricorda il recente studio studio elaborato da The European House – Ambrosetti in collaborazione con Microsoft Italia, secondo il quale tra il 2020 e il 2030 il digitale contribuirà ad abbattere fino al 10% delle emissioni rispetto ai livelli del 2019, con un impatto pari a quello incrementale delle energie rinnovabili. Sotto il profilo della sostenibilità economica, le aziende digitalizzate sono il 64% più produttive rispetto alle aziende che non hanno ancora attuato percorsi di trasformazione digitale.