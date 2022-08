Deutsche Telekom: utile netto +15,7% nel trimestre. Alza la guidance e punta alla maggioranza T-Mobile

La compagnia di telefonia pubblica tedesca porta Ebitda a 37 miliardi e punta a incrementare la sua presenza negli Usa

Deutsche Telekom ha chiuso il secondo trimestre 2022 con ricavi netti in crescita del 5,9% a 28,2 miliardi di euro, un Ebitda Al rettificato in aumento del 5% a 9,9 miliardi e un utile netto rettificato in aumento del 15,7% a 2,4 miliardi. Grazie a questi dati, la società può aumentare la propria guidance per la seconda volta quest’anno, dice una nota.

In occasione dei dati, Timotheus Hoettgas, presidente del consiglio di amministrazione di Deutsche Telekom, ha detto che è ora una priorità acquistare la maggioranza della statunitense T-Mobile, riporta l’agenzia Reuters. “Al momento questo è il nostro progetto strategico più importante” ha detto Hoettgas. Deutsche Telekom al momento detiene una quota del 48,4% in T-Mobile, la quale verrà portata a oltre il 50% nel medio periodo, ha detto.

Migliora la guidance, Ebitda a 37 mld da 36,6 mld

Forte dei nuovi dati, l’Ebitda Al rettificato del Gruppo dovrebbe ora raggiungere circa 37 miliardi di euro, in aumento rispetto alla precedente previsione di oltre 36,6 miliardi di euro. Ciò è attribuibile sia al positivo sviluppo del business di T-Mobile US sia alla buona performance al di fuori degli Stati Uniti, dice una nota. Si prevede che il flusso di cassa libero AL supererà i 10 miliardi di euro per l’intero anno. Il business, esclusi gli Stati Uniti, dovrebbe fornire un contributo di circa 0,1 miliardi in più rispetto a quanto previsto in precedenza. “Continuiamo a crescere, nonostante il difficile contesto economico”, ha affermato Hottges. “Siamo sulla buona strada quest’anno per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi annunciati al Capital Markets Day 2021. I nostri investimenti stanno dando i loro frutti”.

In termini organici, cioè al netto degli effetti dei cambi e delle variazioni nella composizione del Gruppo, i ricavi del secondo trimestre sono rimasti pressochè invariati rispetto al livello dell’anno precedente. I ricavi da servizi sono aumentati del 4,3 per cento nel periodo di tre mesi. L’EBITDA AL rettificato è leggermente diminuito dello 0,9% a causa del passaggio dal precedente modello di leasing di telefoni Sprint, dice la nota.