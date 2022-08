Destinus, la startup svizzera cerca fondi per il suo cargo ipersonico ad idrogeno: da Dubai a New York in 2 ore

La prossima tappa del roadshow di Destinus, la startup che sta sviluppando un velivolo ipersonico alimentato a idrogeno, sarà a settembre in Italia. L’obiettivo è quello di raccogliere capitale per finanziare l’ulteriore sviluppo del progetto, già a buon punto

La startup Destinus arriva in Italia con uno straordinario progetto di velivolo ipersonico. Si tratta cioè di un mezzo in grado di volare ad una velocità pari a 5 volte la velocità del suono (Mach 5). Non è destinato ai passeggeri, ma alle merci ed è in grado di trasportare un carico da Dubai a New York in sole 2 ore. Destinus è un’azienda svizzera ed è stata fondata nel 2021 dall’imprenditore russo Mikhail Kokorich. Il suo prototipo, grazie all’alimentazione ad idrogeno, potrebbe rivoluzionare l’industria dell’aviazione rendendo il trasporto merci ecologico (senza emissioni di CO2) e superveloce.

Nel febbraio 2022, Destinus – che ha uffici in Svizzera, Germania, Spagna e Francia – ha chiuso un primo round di finanziamento con una raccolta di 29 milioni di dollari tra investitori nordamericani, europei, asiatici e sudamericani. Tra gli investitori figura Conny & Co, un fondo VC lussemburghese che investe in Europa e nei mercati emergenti in più rapida crescita come LATAM, Sud-Est asiatico o India, facente parte della “House of Funds” di Mountain Partners, una rete globale di fondi di venture capital fondata dal Dottor Cornelius Boersch, il quale è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Destinus.

I primi test di volo ipersonico con prototipi alimentati ad idrogeno

Lo scorso novembre è stato effettuato il primo test di volo nella periferia di Monaco con il prototipo Jungfrau, progettato, costruito e testato in meno di 4 mesi dalla fondazione dell’azienda; mentre ad aprile 2022 la start-up ha lavorato al lancio del secondo prototipo Eiger, delle dimensioni di un autobus. Nei prossimi mesi Destinus intende testare nel sud della Spagna dei prototipi alimentati a idrogeno liquido che supereranno il muro del suono.

L’azienda è attualmente concentrata sullo sviluppo del suo motore a razzo a soffio d’aria che combina le tecnologie dei motori a reazione convenzionali e dei ramjet. Questa tecnologia chiave alimenterà l’Hyperplane dal decollo fino a velocità supersoniche elevate e soddisferà la necessità di un trasporto rapido e pulito rispondendo alle principali sfide che l’aviazione deve affrontare oggi, come salvaguardia dell’ambiente, velocità e autonomia.