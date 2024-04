Design Week 2024: torna la collaborazione tra il Fuorisalone e il Salone del Mobile.Milano

Dal 15 al 21 aprile la città di Milano torna protagonista della scena internazionale del mondo del progetto con un corposo calendario di eventi, mostre e installazioni. Fuorisalone e Salone del Mobile in città e in fiera. Scopri gli oltre mille eventi della Milano Design Week 2024

Designer, architetti, scuole, università e istituzioni si riuniscono per condividere idee che danno forma al nostro presente con una particolare attenzione al futuro del nostro ambiente. Le pratiche del design sono fondamentali nello sviluppo di una cultura del progetto consapevole e sono in grado di mettere in risalto la sostenibilità come principio guida e valore fondamentale nel processo creativo e nella progettazione, concetto riassunto nel tema Materia Natura proposto per questa edizione. Con focus sulle tematiche dell’economia circolare, del riuso, della sostenibilità dei processi e dei materiali, Fuorisalone si terrà come di consueto in concomitanza con il Salone del Mobile di Milano, che quest’anno giunge alla 62esima edizione.

“Materia Natura”: il tema dell’edizione 2024 di Fuorisalone

La natura al centro dell’edizione 2024: con “Materia Natura” Fuorisalone invita ad un’esplorazione profonda della connessione tra queste due parole, promossa attraverso una campagna visiva curata da Nicola Ricciardi e concepita da EX. (Andrea Cassi, Michele Versaci) e Giorgio Ferrero (MYBOSSWAS), che hanno realizzato un’opera in una serie di cinque soggetti.

Salone del Mobile.Milano e Fuorisalone insieme per la Design Week

Prosegue la collaborazione con il Salone del Mobile.Milano allo scopo di valorizzare gli espositori presenti sia negli spazi della fiera che in città, secondo un percorso dedicato presente nella guida eventi e sulla mappa interattiva di Fuorisalone.it, con indicazione della posizione degli stand tra i diversi padiglioni e della sede dell’evento in città, pensato per orientare il pubblico verso una selezione di eventi realizzati dai più importanti brand del settore design e arredo.

Le anteprime dell’edizione di Fuorisalone 2024: Distretti e zone

Brera Design District, protagonista con la 15° edizione della sua Brera Design Week. Punto di riferimento del Fuorisalone, propone un fitto calendario tra mostre, installazioni, collettive, novità di prodotto e prevede di confermare i numeri della scorsa edizione, con oltre 260 eventi nel distretto. Oltre ai 196 showroom permanenti, sempre di più le realtà internazionali che hanno scelto il distretto come palcoscenico, affiancando ai più rinomati brand di arredo realtà importanti nell’ambito dell’automotive, tecnologia e moda, quest’ultima sempre più protagonista con linee di prodotto dedicata alla casa e installazioni memorabili. L’immagine coordinata 2024 è stata affidata a Studio Ianus, realtà che nasce dall’incontro di due visioni, l’illustrazione e l’animazione, sapientemente utilizzate per raccontare il distretto. Questa collaborazione inaugura un nuovo linguaggio per il distretto, che anticipa la pubblicazione di un magazine free press in distribuzione dall’estate del 2024. Porsche, torna per la seconda volta alla Milano Design Week con l’opera “The Pattern of Dreams“, 5a edizione della serie itinerante di arte e design “The Art of Dreams”. Esplorerà il motivo, il ritmo e la ripetizione, presentando in anteprima “Lines of Flight”, un’opera d’arte monumentale e interattiva di Numen/For Use, ispirata all’iconico motivo pepita e animata da una coreografia ipnotica. Anche glo ritorna per il secondo anno nel Brera Design District con il suo progetto artistico “glo for art” attraverso un’installazione immersiva firmata da Emiliano Ponzi mentre Valcucine, propone nel suo showroom di Corso Garibaldi “Architectural Scenarios”: la mostra collettiva dove tre rinomati studi internazionali di architettura e design d’interni interpretano le cucine del brand e infine Grand Seiko che presenta “Materia in Movimento” un’installazione unica che reinterpreta il tema dell’edizione, esplorando l’equilibrio tra uomo e natura attraverso un percorso sensoriale e immersivo.

La Zona di Tortona torna con una veste inedita e una proposta di comunicazione mirata a riunire e raccontare le realtà diverse realtà che lo animano: Tortona Rocks, Tortona Design Week, Superstudio e BASE. La zona si fa portavoce dei temi di attualità visti attraverso la lente della progettualità, con l’obiettivo di rispondere alle sfide del domani.

5VIE con la nuova edizione “Unlimited Design Orchestra” ripropone e amplifica il tema della scorsa edizione “Design for Good”, ovvero quello del design inteso come strumento per creare e coltivare profonde vibrazioni umane, nell’ottica di una sostenibilità radicata nella collaborazione e nella condivisione come accade per gli elementi di un’orchestra. L’Orchestra riassume il concetto di benessere armonico, consonanza di visioni, luoghi ed oggetti graditi agli occhi ed al cuore, che travalica le differenze e le distanze tra gli esseri umani ritornando a porre al centro della questione il rispetto e l’amore reciproco, portando designer provenienti da ogni angolo del mondo

Milano Durini Design presenta un tema legato alla parola COLORE.

Il colore è design, è emozione, è vita, è l’elemento essenziale del vivere quotidiano e dei lifestyle più esclusivi. Da sempre design e architetti di tutto il mondo si sono mossi nella continua ricerca di bellezza e sintonia cromatica tra forma e colore per rendere ogni oggetto sempre più affascinante. Il colore sarà il tema unificatore del distretto e si declinerà attraverso un percorso di urbanistica tattica e di elementi diffusi e colorati così da creare un fil rouge visivo che porti valore ed identità all’interno del distretto MDD.

Isola Design District presenta un viaggio attraverso la sostenibilità e la funzionalità del design, mostrando il suo potenziale nell’affrontare questioni reali anticipando il futuro del settore. Isola Design Festival 2024 si espande in nuove aree: Lampo Milano, WAO PL7 e Galleria Bonelli. Cinque mostre collettive e numerose installazioni ospiti metteranno in evidenza il design circolare, i nuovi materiali e l’artigianato. Inoltre, Isola accoglie varie realtà dal Medio ed Estremo Oriente promuovendo connessioni globali.

E ancora molto da scoprire…

Scopri i 1078 eventi della Milano Design Week 2024