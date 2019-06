Design, Italian Design Brands acquisisce Modar

Con l’ingresso della sesta società, il polo dell’arredo di design raggiunge così un fatturato consolidato di oltre 130 milioni di euro.

Italian Design Brands (IDB), il polo dell’arredo di design italiano di alta qualità, annuncia il perfezionamento dell’operazione che lo porta a diventare partner di maggioranza di Modar, azienda operante nel segmento contract chiavi in mano per il retail e il lusso.

Il fondatore di Modar, Dante Malagola, resterà azionista e Amministratore Delegato della Società, guidandola verso una nuova fase di sviluppo. Partecipa all’operazione con una quota di minoranza anche Giovanni De Ponti, professionista ed investitore nel settore del mobile e del design.

Con un fatturato 2018 di 30 milioni di euro e una quota export superiore all’80%, Modar è una realtà di eccellenza che da oltre 40 anni realizza, a livello internazionale, punti vendita per i più noti brand del lusso e del fashion, assistendoli dalla fase di progettazione alla consegna del progetto e distinguendosi per l’alta qualità delle proprie realizzazioni e del servizio al cliente.

Fondata nel 1971 e con sede a Paderno Dugnano (MI), Modar continuerà a sviluppare in modo indipendente la propria attività in ambito lusso e retail, avviando un’ulteriore fase di crescita che la vedrà, peraltro, inaugurare a breve una nuova sede di oltre 7000 m2 a Barlassina (MB).

Modar rappresenta un nuovo significativo investimento di IDB in un settore ritenuto ad alto potenziale come quello del contract, per il quale la holding ha recentemente avviato anche un progetto dedicato. L’ingresso nel polo della società rappresenta dunque anche un’importante opportunità per sviluppare sinergie con i brand del Gruppo, che potranno ampliare la propria offerta contract di arredi di design integrandola con l’esperienza e know-how dedicati alla customizzazione di Modar.

Con questa operazione salgono a sei le eccellenze italiane del Gruppo IDB che, a soli quattro anni dalla sua fondazione, ha raggiunto quota 130 milioni di fatturato aggregato e prosegue nella costruzione di un polo dedicato all’arredo di design. Il progetto si caratterizza per la sua strategia, che mira a coniugare approccio imprenditoriale, rispetto dell’identità e dell’indipendenza delle singole aziende con una più ampia visione strategica, di lungo periodo e di respiro internazionale.

“Siamo davvero entusiasti di questa importante operazione – ha dichiarato Giorgio Gobbi, Amministratore Delegato di IDB – Modar rappresenta una realtà di assoluta eccellenza che ci permetterà di ampliare la nostra presenza in un settore che riteniamo sicuramente strategico. In soli quattro anni abbiamo costruito un polo da oltre 130 milioni di Euro, lavorando sul potenziamento e sullo sviluppo delle nostre società. La scelta di Dante Malagola di unirsi al nostro progetto conferma l’efficacia e l’attrattività dell’innovativo modello di business che abbiamo creato. La nostra soddisfazione più grande è la fiducia da parte degli imprenditori”.

“Entrare a far parte di Italian Design Brands è una grande opportunità – afferma Dante Malagola, Amministratore Delegato di Modar – Non solo potremo continuare a lavorare seguendo il nostro modello di business, ma avremo alle spalle la forza di un grande polo che ci permetterà di ampliare i nostri orizzonti e di raggiungere un maggiore numero di referenti nel mondo. Non vediamo l’ora di iniziare a lavorare per avviare una nuova e importante fase di crescita”.

L’operazione è stata finanziata da Unicredit e assistita da: Marco Franzini (Eversheds Sutherland) e Lodovico Artoni (Tonucci & Partners); Marco Valdonio (studio Maisto e Associati); Marco Bugo (Merchants Square – Professionisti Associati Milanesi); Antonio Di Prima (SCS Consulting); e da Marco Leonardi (Gattai, Minoli, Agostinelli, Partners) in qualità di consulente di Unicredit.