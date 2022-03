Delacroix al Louvre: in mostra tigri, mazzi di fiori e cavalli

La mostra Delacroix e la natura (16 marzo – 27 giugno 2022) invita il visitatore nell’ultimo appartamento e studio del pittore per scoprire i suoi legami con la natura

Nell’ambiente intimo del museo e del suo incantevole giardino, i visitatori possono così rifugiarsi in un tranquillo paradiso della natura nel cuore di Parigi, prendere parte a laboratori creativi e conoscere la storia del giardino con un nuovo podcast. Delacroix amava la natura. Si è immerso nella contemplazione del mare e dei paesaggi e ha fatto molti viaggi in campagna, soggiornando nella sua casa a Champrosay o con l’amico George Sand nella regione di Berry. Nel corso della sua carriera, ha amorevolmente descritto la bellezza della natura nel suo Diario e nelle sue lettere. Ha disegnato con lo scultore Antoine-Louis Barye al serraglio del Jardin des Plantes. Gli animali rimasero per lui una fonte inesauribile di interesse. Ma al di là della curiosità, del piacere e del relax derivanti dalla sua osservazione, la natura era soprattutto per Eugène Delacroix oggetto di studio. La forma di una foglia, i colori di un fiore, la consistenza della pelliccia, la curva della spina dorsale di un animale.Delacroix si rallegrò dei molteplici dettagli davanti ai suoi occhi e ne fece avidamente il fulcro di innumerevoli studi. Presentati nella mostra Delacroix e Natura, rari paesaggi dipinti da Delacroix, così come una serie di schizzi e disegni del pittore, formano una raccolta di erbe personali, bestiari e fogli di studio che Delacroix non avrebbe mai mostrato al pubblico durante la sua vita. Portando una nuova prospettiva a ciò che la natura ha da offrire, la mostra invita i visitatori a seguire le orme di Delacroix e guardare la natura con l’occhio di un artista.

La mer vue des hauteurs de Dieppe © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Philippe Fuzeau

L’artista ha attinto alle sue osservazioni della fauna e della flora per comporre e creare le sue opere più belle. I paesaggi fanno così da sfondo a numerose scene bucoliche, mentre gli animali da lui disegnati prendono vita nei suoi capolavori. Delacroix non ha esitato a creare animali immaginari o deformazioni espressive delle loro anatomie. Allo stesso modo, ha creato una decorazione botanica per Orfeo viene a Civilizzare i Greci Ancora Selvaggi e Insegna loro le Arti della Pace.

L’étang © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / René-Gabriel Ojéda

Eugène Delacroix (francese, 1798–1863), noto come il principale pittore romantico della sua epoca, amava i gatti. I suoi numerosi taccuini mostrano schizzi preparatori di leoni, tigri e diversi affascinanti gatti domestici. I grandi felini, per la maggior parte, sono diventati grandi dipinti. A 52 x 76,6 pollici (130 x 195 cm), Young Tiger Playing with Its Mother, 1830, (Immagine di copertina) è sorprendentemente grande per un dipinto di animali del suo tempo, una dimensione normalmente dedicata a un dipinto di storia. La sua opera più famosa, La Liberté guidant le peuple, risale allo stesso anno. Quando Young Tiger fu mostrato al Salon di Parigi nel 1831, i critici difficilmente riuscirono a superarlo. Perché Delacroix si è sentito così motivato a dipingere una scena del genere?

Un critico ha notato il dipinto Young Tiger: “Questo artista insolito non ha mai dipinto un uomo che assomiglia a un uomo nel modo in cui la sua tigre sembra una tigre“. Delacroix ha esteso la sua devozione ai grandi felini ai leoni. Dipinse queste opere verso la fine della vita, lanciandosi nell’esprimere i leoni con una vivacità giovanile. Dipingere grandi felini ha dato all’artista la calma interiore e un senso di forza interiore.

Foto di Copertina: Etude de deux tigres, ou Jeune tigre jouant avec sa mère © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux