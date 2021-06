Dazn, Serie A: ecco quanto costa guardare il campionato 2021/2022

Dazn ha reso noti i prezzi degli abbonamenti per guardare il prossimo campionato di Serie A – Ecco offerte e sconti per nuovi e vecchi abbonati

Dopo la rivoluzione avvenuta nei mesi scorsi nel mercato dei diritti Tv, Dazn presenta il nuovo “listino prezzi” per il nuovo campionato di Serie A. Il servizio di videostreaming, lo ricordiamo, si è aggiudicato 7 partite in esclusiva cui si aggiungono altre 3 in co-esclusiva con Sky. Tradotto in parole chi, dopo il valzer delle panchine e in seguito alle mosse di calciomercato che verranno, non vorrà perdersi il prossimo campionato della Seria A 2021/2022 dovrà traslocare su Dazn. Ma a che prezzo?

DAZN: IL COSTO DEGLI ABBONAMENTI

La piattaforma ha stabilito uno sconto per i primi abbonati. Chi stipulerà l’abbonamento dal 1° al 28 luglio potrà guardare le partite al prezzo di 19,99 euro al mese per 14 mesi. Chi arriverà dopo invece dovrà sborsare 29,99 euro. Rispetto al vecchio abbonamento, valido però per 3 sole partite (pari a 9,99 euro al mese), il costo raddoppia o triplica. Sarà inoltre possibile disdire l’abbonamento in ogni momento, senza costi aggiuntivi e senza restituzione degli sconti fruiti.

Attraverso un comunicato Dazn sottolinea che, l’abbonamento non coprirà solo le 10 partite di Serie A, ma anche “La Liga, il massimo campionato spagnolo, e il meglio del calcio internazionale con la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre ai canali tematici di FC Internazionale e AC Milan”. La piattaforma trasmetterà inoltre “MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette. A ciò si aggiungono i canali Eurosport 1 HD e 2 HD attraverso cui sarà possibile seguire, tra le altre competizioni, l’avventura olimpica di Tokyo 2020”. Inoltre “agli eventi sportivi live si aggiunge il sempre più ricco catalogo di Dazn Originals sia italiani che internazionali. Da The Making of al più recente Ronaldo: El Presidente su Ronaldo il Fenomeno”.

E I VECCHI ABBONATI?

Per i vecchi abbonati Dazn ha previsto un costo di 19,99 euro al mese anziché 29,99 euro. 10 euro in più rispetto ad oggi. Il tutto a partire da settembre (e per 12 mesi), perché i mesi di luglio e agosto saranno interamente offerti. Inoltre, nelle prossime settimane, Dazn comunicherà ulteriori offerte dedicate ai vecchi abbonati.

Dazn d’altronde deve cercare di rientrare dell’investimento effettuato: per aggiudicarsi i diritti fino al 2024, la società inglese ha sborsato 840 milioni di euro a stagione, di cui 340 coperti da Tim che ha firmato con Dazn un accordo. E a proposito di Tim, la società guidata da Luigi Gubitosi renderà noti i suoi prezzi a luglio.