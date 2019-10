Dazi Usa-Cina, mini-accordo per una tregua

I nuovi dazi americani contro il Made in China non scatteranno la prossima settimana come era inizialmente previsto: esultano i mercati.

Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un primo sostanziale accordo commerciale, la prima fase di un’intesa più ampia. Lo annuncia Donald Trump. “Abbiamo centrato una sostanziale fase uno dell’accordo” dice il tycoon, spiegando che l’intesa include la proprietà intellettuale, i servizi finanziari e 40-50 miliardi di dollari di acquisti di prodotti commerciali.

“Siamo vicini a mettere fine alla guerra commerciale”, afferma ancora Donald Trump. L’intesa è una prima fase di un accordo più ampio, la cui fase due inizierà non appena chiusa quella attuale.

I nuovi dazi americani contro il Made in China non scatteranno dunque la prossima settimana come era inizialmente previsto. Lo afferma il segretario al Tesoro Steven Mncuhin. La settimana prossima i dazi americani su una parte del Made in China sarebbero dovuti aumentare dal 25% al 30%.

“Rapporti sani” fra Stati Uniti e Cina sono “importanti per il mondo”. Lo ha scritto il presidente cinese Xi Jinping in una lettera indirizzata a Donald Trump, nella quale ha osservato come le aziende cinesi hanno accelerato gli acquisti di semi di soia americani. Nel mini-accordo ponte non rientra ancora Huawei.

Intanto esultano i mercati, che già nella giornata di venerdì hanno fiutato la fumata bianca e le Borse hanno chiuso in territorio positivo.