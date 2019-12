Da Unicredit a CMC: Davide Mereghetti nuovo AD

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa di Ravenna ha confermato Paolo Porcelli come direttore generale.

Davide Mereghetti è il nuovo amministratore delegato di CMC Ravenna. Il Cda ha confermato Paolo Porcelli come direttore generale della società. Mereghetti, milanese poco più cinquantenne, non è un nome nuovo, merito di una lunga esperienza nel mondo della finanza, avendo avuto responsabilità sempre più grandi nel corporate & investment banking, non solo in Italia ma anche all’estero. Dopo vent’anni in Unicredit, che ha lasciato nel 2018 terminate alcune tra le più rilevanti operazioni finanziarie a livello internazionale, approda ora alla Cooperativa di Ravenna. Mereghetti siede anche nel CdA di DeaCapital Spa ed OCS Spa. Inoltre, in passato, è stato anche consigliere di alcune delle maggiori aziende italiani quali Camfin, F2i, Prelios e Prada.

La Cooperativa Muratori e Cementisti è l’azienda leader nel settore delle costruzioni che opera in Italia e nel mondo, fondata a Ravenna nel 1901. Grazie alla vasta esperienza acquisita nel mondo, attraverso la costruzione di grandi opere in infrastrutture, e ai requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, la CMC si colloca tra i pochi general contractor abilitati a concorrere agli appalti di maggiori dimensioni. Sul suolo nazionale, la Cooperativa è presente nei mercati delle grandi opere, dei lavori pubblici, dei lavori ferroviari (in particolare quello dell’Alta Velocità ), dei lavori privati e degli interventi edili e infrastrutture nel territorio in cui ha sede. All’estero CMC è presente in Algeria, Angola, Arabia Saudita, Sud America, Dubai, Egitto, Francia, Hong Kong, India, Singapore, Sud Africa, Thailandia, Usa e molte altre ancora.