Da Bruxelles a Venezia con un nuovo treno notturno. Ecco i dettagli su percorso, prezzi e come prenotare

Dal 5 febbraio 2025, European Sleeper lancerà un treno notturno che collegherà nove città europee. Il servizio, che opererà due volte a settimana, sarà prenotabile a partire dal primo settembre 2024

Partire da Bruxelles e svegliarsi il giorno dopo nel cuore di Venezia sarà possibile a partire dal 5 febbraio 2025. European Sleeper, compagnia ferroviaria belgo-olandese, lancerà un nuovo servizio di treno notturno che collegherà la capitale belga alla città dei canali, passando per altre sette città europee. Questa tratta offre l’opportunità di attraversare l’Europa godendo di un sonno ristoratore mentre il treno percorre le Alpi e collega il Mar del Nord al Mar Mediterraneo.

Oltre al nuovo collegamento, European Sleeper sta lavorando a nuove tratte, come quella tra Amsterdam e Barcellona. Altri operatori, come ÖBB Nightjet e il consorzio Eurail, offrono già diverse opzioni di treni notturni in tutta Europa, coprendo tratte dalle isole britanniche fino ai Balcani e alla Scandinavia.

Bruxelles-Venezia: il percorso del treno notturno

Il viaggio, della durata di circa 15 ore, prevede fermate nelle seguenti città:

Bruxelles

Anversa

Rotterdam

Utrecht

Colonia

Monaco

Innsbruck

Verona

Il treno arriverà infine a Venezia, una delle città più iconiche e romantiche d’Europa.

Orari e prezzi

Il servizio sarà operativo due volte a settimana nei mesi di febbraio e marzo 2025, in coincidenza con l’alta stagione per gli sport invernali e il Carnevale di Venezia. Gli orari provvisori prevedono la partenza da Bruxelles alle 17:00 e l’arrivo a Venezia intorno alle 14:00 del giorno successivo. La tratta inversa partirà da Venezia alle 15:00, con arrivo a Bruxelles alle 11:00 del giorno seguente. I dettagli finali su orari e prezzi sono ancora in fase di definizione, ma si prevede che i biglietti saranno competitivi rispetto ad altre opzioni di viaggio notturno in Europa. Le prenotazioni apriranno il 1° settembre 2024 e i biglietti potranno essere acquistati anche tramite il partner ecologico Green City Trip.

Opzioni di servizio per ogni budget

European Sleeper offrirà diverse sistemazioni per soddisfare vari budget, tra cui: