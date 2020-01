Cucinelli: volano i ricavi, raddoppia l’indebitamento. Il titolo corre

Trainati da Europa e Nord America, i ricavi netti volano a quota 607.8 milioni – La posizione finanziaria netta è negativa per 30 milioni, salgono gli investimenti

Brunello Cucinelli vola a Piazza Affari in scia ai conti 2019. A mezz’ora dall’avvio delle contrattazioni il titolo sale del 5,8 a 33,64 euro dopo aver toccato un massimo di 33,94 euro. Il cda della casa di moda umbra ha esaminato il bilancio preliminare dell’esercizio 2019 (quello definitivo sarà approvato a marzo) chiuso con ricavi netti pari a 607,8 milioni di euro, in crescita del 9,9% a cambi correnti e dell’8,6% a cambi costanti.

Scendendo nei dettagli al 31 dicembre 2019, i ricavi derivanti dall’Italia sono saliti dell’1,9% a 89,9 milioni (il 14,8% del totale, mentre quelli derivanti dal mercato europeo si sono impennati del 12,9% arrivando a quota 184,9 milioni di euro. In forte aumento anche i ricavi registrati in Nord America (+8,9% a 203,8 milioni) e in Cina (+14,7% a 63 milioni). La crescita, segnala la società in una nota, ha riguardato tutti i canali distributivi: per il retail +14,6%, monomarca wholesale +7,7%, e multimarca wholesale +4,1%.

Passando agli altri parametri, al 31 dicembre 2019 la posizione finanziaria netta, più che raddoppiata, è negativa per 30 milioni a fronte dei 14,5 salendo dai 14,5 milioni del 31 dicembre 2018, mentre gli investimenti sono cresciuti di 8 milioni, da 45 a 53 milioni di euro, così come previsto dal Piano triennale.

“Segnaliamo tra gli altri investimenti quelli destinati alla produzione, logistica e IT digital, a sostegno dello sviluppo delle infrastrutture IT, della presenza digitale e del rinnovamento continuo di impianti produttivi e strutture logistiche – si legge nel comunicato -. Riteniamo che un importante livello di investimenti rimanga strategico per mantenere l’impresa contemporanea nel lungo periodo, consapevoli che la relativa percentuale sulle vendite sia strutturalmente aumentata nel corso degli anni, in virtù dell’importanza sempre maggiore che l’immagine del brand ha assunto e delle risorse necessarie per mantenere moderna l’impresa”.

Brunello Cucinelli, presidente e ad del gruppo ha commentato “È stato per la nostra impresa un anno eccellente sia per i risultati che per l’immagine nel suo complesso di un’azienda italiana, espressione a noi tanto cara. Dopo il bell’aumento di fatturato e vista l’ottima qualità delle vendite ci aspettiamo dei sani, equilibrati e sostenibili profitti. Visto l’ottimo sell-out dell’autunno inverno passato, la bella raccolta di ordini in casa della collezione primavera estate 20, e la molto favorevole partenza delle collezioni autunno inverno 2020, lavorando con serena tranquillità ci attendiamo un 2020 di bella crescita del fatturato, dei profitti e dell’immagine”.