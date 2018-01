Cucinelli, la holding di famiglia cede il 6%

L’operazione è avvenuta con una procedura di accelereted bookbuilding coordinata da Mediobanca e riservata a investitori qualificati in Italia e fondi istituzionali all’estero – La famiglia promette però di mantenere la maggioranza della Brunello Cucinelli per un lunghissimno periodo

Fedone Srl, che attualmente detiene il 57% di Brunello Cucinelli, ha avviato la cessione del 6% del capitale attraverso una procedura di accelerated bookbuilding gestita da Mediobanca come sole bookrunner e riservata a investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero. Fedone ha assunto un impegno di lock-up sulla quota restante per un periodo di 24 mesi e, insieme alla famiglia Cucinelli, conferma “l’impegno di mantenere nel lunghissimo periodo la maggioranza delle azioni con diritto di voto della società”.

“Il fine di questa operazione – ha commentato Brunello Cucinelli, presidente e ad della società omonima e della stessa Fedone – è quello di raccogliere fondi che possano in qualche maniera permettere alla mia famiglia e alla nostra Fondazione di proseguire quel sogno, da sempre amato, di contribuire ad abbellire l’Umanità, come è avvenuto per la realizzazione del “Progetto per la bellezza”, cercando di sostenere quel grande tema che da sempre illumina l’uomo, che è il sentirsi custodi del creato, coniugando con giusto equilibrio profitto e dono”.