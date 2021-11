Criptovalute: il valore di mercato supera i 3mila miliardi di dollari

Grazie ai forti rialzi di Bitcoin ed Ethereum, il mercato delle criptovalute ha sfondato quota 3mila miliardi di dollari – Gli analisti di SwissQuote: “Ritmo impressionate”

La corsa delle criptovalute non si ferma. In base ai dati forniti dall’osservatorio di CoinGecko, che segue l’andamento sul mercato di 10.465 criptovalute, la capitalizzazione di mercato delle valute digitali avrebbe superato per la prima volta i 3mila miliardi di dollari, attestandosi a quota 3.007 miliardi. Cresce di giorno in giorno anche il volume degli scambi, che nelle ultime 24 ore è stato pari a 190 miliardi di dollari.

A contribuire ai nuovi record è soprattutto il bitcoin, la regina delle criptovalute che rappresenta oltre il 40% del mercato e oggi viaggia in rialzo di oltre il 6% a 65.272, poco sotto il massimo storico di 67.016 dollari toccato lo scorso 20 ottobre. Rilevante anche il contributo di Ethereum, seconda criptovaluta con una quota di mercato poco sotto il 20%, che oggi vale 4.722 dollari (+2,8%).





Attenzione però a ciò che potrebbe riservare il futuro: “L’approvazione di venerdì della Camera sul piano infrastrutture – osserva un’analista di eToro citato dall’AdnKronos – potrebbe spaventare il mercato delle crypto. Il pacchetto, infatti, prevede una maggiore stretta fiscale sui redditi da criptovalute”.

Gli analisti di SwissQuote parlano di invece di “un mercato che si sta gonfiando a un ritmo impressionante”, con un movimento spinto “un po’ dalla speculazione e un po’ da motivi reali”, tra i quali figura il lancio sul mercato americano di un Etf legato a Bitcoin, che permette agli investitori di scommettere sulla criptovaluta.