Cripto, la Sec muove i primi passi a favore del mondo Bitcoin. Gli analisti vedono nuovi record entro il 2025

Trump aveva promesso in campagna elettorale provvedimenti per rendere più soft le regole nel mondo delle cripto. Ed ecco i primi passi. Ora si intravvedono per il Bitcoin livelli fino a 170.000 dollari

Qualcosa si sta già muovendo a favore del mondo delle cripto valute e delle risorse digitali, come Trump aveva annunciato nella sua campagna elettorale. La Sec ha mosso un primo passo per alleggerire le regole e sul mercato è tornata l’euforia tanto che gli esperti vedono arrivare il bitcoin a livelli di 130.000, 150.000 fino a 170.000 entro l’anno e anche oltre.

Già ieri il presidente degli Stati Uniti, che nei giorni scorsi ha perfino lanciato insieme alla moglie Melania due memecoin, nel suo videocollegamento al World Economic Forum a Davos ha confermato le sue intenzioni: “Faremo degli Stati Uniti la capitale dell’intelligenza artificiale e delle cripto“, ha detto. Poi nella notte è arrivato un primo passo della Sec a favore del Bitcoin. La conversione di Trump al mondo Bitcoin e cripto, che precedentemente aveva definito il bitcoin una “frode contro il dollaro”, si è rafforzata durante la campagna elettorale 2024, quando il repubblicano è intervenuto alla Bitcoin Conference. A dicembre Trump ha scelto come consulente per l’intelligenza artificiale e le criptovalute il ricco uomo d’affari David Sacks, vicino al multimiliardario Elon Musk.

La Sec cancella il Sab 121 e istituisce il Sab 122. Ecco che cosa significa

La Securities and Exchange Commission (SEC), sotto la nuova guida scelta dal presidente Donald Trump, Paul Atkins, un fan delle criptovalute, ha annunciato ieri il ritiro di un quadro controverso che delineava rigorosi requisiti di informativa per le società finanziarie che detengono criptovalute.

La SEC ha emesso il cosiddetto Staff Accounting Bulletin (SAB) 122, che annulla il SAB 121 e consente alle istituzioni finanziarie che detengono criptovalute per conto dei propri clienti di determinare se dichiarare le attività digitali detenute come passività. Il SAB 121 richiedeva ai fornitori di custodia di criptovalute e agli exchange di trattare le partecipazioni dei clienti sia come attività che come passività, con quest’ultima basata sull’elevato rischio associato alla detenzione di criptovalute. Questo è stato un punto di attrito importante per le società di criptovalute, che si erano opposte al bollettino a causa della sua presunta complicazione delle pratiche contabili, ma che serviva anche a limitare le società dal detenere criptovalute. Il SAB 121, che è stato implementato nel 2022, era stato in verità annullato dal Congresso, ma è stato mantenuto in vigore da un veto dell’ex presidente Joe Biden. “Addio, addio SAB 121! Non è stato divertente”, ha commentato il commissario della SEC Hester Peirce in un post sui social media.

Bitcoin visto riprendere vigore

Si sta per completare una settimana molto proficua per Bitcoin, con un bilancio provvisorio intorno a +10%. Per trovare di meglio bisogna risalire a due mesi fa. “La recente riconquista della media mobile a 50 giorni (98.484 dollari) ha ricucito lo strappo ribassista di fine dicembre, proiettando il Bitcoin verso nuovi massimi” dicono gli analisti di Websim. l bitcoin è salito da circa 70 mila dollari prima delle elezioni presidenziali di novembre a un massimo storico di oltre 100 mila dollari.

Recentemente il ceo di BlackRock Larry Fink è passato da scettico a sostenitore delle cripto. Nel 2018, Fink aveva dichiarato che i clienti dell’asset manager non erano interessati alle criptovalute, ma giusto questa settimana ha detto che il bitcoin potrebbe salire fino a 700 mila dollari, con gli investitori istituzionali che continuano ad entrare in strumenti come l’Etf iShares Bitcoin Trust di BlackRock.

Un rapporto di Chainalysis dice che Stati Uniti ed Europa sono le due regioni chiave che guidano la crescita, con trasferimenti di dimensioni istituzionali e un aumento dell’attività on-chain. In particolare, l’Europa si sta affermando come la seconda più grande economia di criptovalute a livello globale, rappresentando il 21,7% del volume complessivo delle transazioni. Il Regno Unito è al primo posto per valore di criptovalute ricevute, seguito dalla Germania. L’Italia si posiziona al sesto posto, con oltre 50 miliardi di dollari di criptovalute ricevute on-chain.

“Il Bitcoin dovrebbe rimanere la criptovaluta dominante, con potenziali target di prezzo che raggiungono i 130.000 o 150.000 dollari entro la fine del 2025″ dice Gracy Chen, esperta di criptovalute e Ceo di Bitget, società Web3 tra i più importanti exchange di criptovalute al mondo, con 45 milioni di utenti registrati e 200 Paesi coinvolti. “Il più ampio mercato delle criptovalute, comprese le altcoin, è destinato a crescere durante specifici cicli. Ethereum dovrebbe raggiungere tra i 6.000 e i 7.000 dollari, guidato dal suo ruolo nella DeFi, negli smart contract e dal crescente valore dei token e delle applicazioni basati su Ethereum. Solana (SOL) dovrebbe essere una delle protagoniste con previsioni comprese tra 500 e 750 dollari, attribuite alle sue elevate prestazioni e al suo ecosistema in crescita, in particolare negli spazi DeFi e NFT”.

L’istituzione della task forse Usa per le cripto

Il presidente della SEC, Gary Gensler, che aveva adottato una posizione rigorosa sull’applicazione delle norme sulle criptovalute, si è dimesso dalla SEC all’inizio di questa settimana e sempre questa settimana la Commissine Usa ha anche annunciato la formazione di una task force volta ad aiutare a informare la regolamentazione delle criptovalute. “Il gruppo di lavoro – si legge nel documento firmato da Trump – sarà incaricato di sviluppare un quadro normativo federale che disciplini gli asset digitali, comprese le stablecoin, e di valutare la creazione di uno stock nazionale strategico di asset digitali”.

Inoltre Trump ha firmato un ordine esecutivo che chiede di approfondire l’ipotesi di formare una riserva nazionale di risorse digitali, sebbene non abbia menzionato esplicitamente Bitcoin. “Il Presidente Trump contribuirà a rendere gli Stati Uniti il centro dell’innovazione della tecnologia finanziaria digitale, ponendo fine alle azioni di applicazione aggressive e all’eccesso di regolamentazione che hanno soffocato l’innovazione della crittografia sotto le precedenti amministrazioni” si legge nell’ordine esecutivo.