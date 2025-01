Melania Trump lancia la sua criptovaluta: cosa sono i meme coin, come funzionano e quali sono i rischi

La first lady Melania Trump ha lanciato una criptovaluta che ha provocato un crollo iniziale della moneta del marito, sollevando dubbi sulla sua stabilità e sugli effetti che potrebbe avere sui mercati finanziari. Intanto il Bitcoin macina record

Dopo il marito Donald, anche Melania Trump fa il suo ingresso nel mondo delle criptovalute. Nella notte italiana, la moglie del nuovo presidente degli Stati Uniti ha annunciato il lancio di $Melania, una meme coin che si presenta come un “sostegno ai valori incarnati dal simbolo Melania”. In poche ore, il valore di questa criptovaluta è schizzato fino a 12 dollari, con un aumento di migliaia di punti percentuali, simile al boom di $Trump, che aveva guadagnato oltre 16.000%. Tuttavia, l’ascesa di $Melania ha avuto anche un effetto collaterale: $Trump ha visto il suo valore calare del 40% rispetto al picco di 72 dollari, per poi risalire a 55 dollari. Al momento, la capitalizzazione combinata delle due criptovalute si attesta su circa 13 miliardi di dollari, ma se si considerano anche i token non ancora rilasciati, la cifra sale a ben 68 miliardi.

La domanda che sorge ora è: quanto durerà questo fenomeno delle meme coin presidenziali? Sarà un capitolo rivoluzionario nella storia delle criptovalute o semplicemente una bolla speculativa destinata a scoppiare?

Cosa sono le meme coin?

Le meme coin sono criptovalute create principalmente per divertimento, ispirate a meme o tendenze virali. Non hanno applicazioni pratiche concrete ma guadagnano valore grazie alla speculazione e all’entusiasmo del pubblico. Un esempio celebre è Dogecoin, famosa per il suo cane Shiba Inu, nato come una parodia di Bitcoin che ha visto una crescita esponenziale grazie all’appeal di figure come Elon Musk. Anche $Trump e $Melania si inseriscono in questa logica: non sono progettate per rivoluzionare il settore, ma per sfruttare l’interesse mediatico e l’entusiasmo intorno ai Trump.

Le meme coin sono altamente volatili: il loro valore può schizzare in alto, ma altrettanto rapidamente precipitare. Un esempio di questa instabilità è rappresentato dalle Trump Digital Trading Cards, che hanno perso il 76,7% del loro valore in un anno. Sebbene al momento le meme coin non abbiano un utilizzo pratico concreto, se, come nel caso di Dogecoin con Tesla per alcuni prodotti, venissero adottate per i pagamenti, potrebbero guadagnare valore.

Come funziona la criptovaluta $Melania

Il funzionamento di $Melania è simile a quello di $Trump. Inizialmente sono stati messi sul mercato circa 162 milioni di token, ma in un anno la quantità in circolazione crescerà fino a un miliardo grazie a rilasci periodici. Tuttavia, l’85% dei token è nelle mani di società legate a Melania Trump, come Mkt World Llc, che venderanno gradualmente la loro quota, facendo lievitare il valore della criptovaluta man mano che cresce la domanda.

Tuttavia, non è possibile prevedere con certezza quanto guadagneranno Donald e Melania, poiché dipenderà dal valore delle criptovalute al momento della vendita. Una cosa è certa: le società della famiglia Trump stanno già traendo profitto dal boom delle meme coin, dato che una parte dei proventi degli scambi va a loro.

Bitcoin vola oltre i 109mila dollari

Nel frattempo, Bitcoin ha toccato un nuovo record storico, superando nella notte i 109mila dollari e portando la sua capitalizzazione a 2.150 miliardi di dollari. Questo ha fatto guadagnare al Bitcoin una posizione tra le principali classi di investimento, sorpassando Saudi Aramco (colosso petrolifero) e diventando il settimo asset globale, subito dietro a giganti come Amazon.

La crescita di Bitcoin non si arresta, alimentata da un programma pro-cripto della nuova amministrazione Trump, che potrebbe includere Bitcoin tra gli asset strategici della riserva nazionale, accanto a oro e petrolio, aumentando ulteriormente la sua adozione a livello globale. Le probabilità che il presidente degli Stati Uniti lo faccia sono aumentate notevolmente, con sondaggi che indicano un salto dal 32% al 55% nelle aspettative di un annuncio nei primi 100 giorni di presidenza.

La blockchain di Solana e gli altri token in ascesa

Non solo Bitcoin, però. Il lancio di $Trump e $Melania ha avuto un impatto anche su altri token legati alle criptovalute. I token sono stati lanciati sulla blockchain Solana, portando anche Sol a un nuovo massimo storico, sfiorando i 300 dollari. Allo stesso modo, Xrp, la criptovaluta di Ripple considerata la “blockchain delle banche”, ha visto una crescita significativa, alimentata dalle aspettative di una maggiore apertura da parte della Sec (l’autorità di regolamentazione dei mercati finanziari statunitensi), e della possibilità di Etf su criptovalute alternative.