Creval, i soci bocciano Agricole: rinnovato il Cda con Lovaglio

Respinta la proposta di rinvio delle nomine, approvata la lista di maggioranza con il 42% del capitale presente in assemblea. Confermato anche il presidente Trotter

Proposta respinta. E l’assemblea degli azionisti del Credito valtellinese lancia un nuovo guanto di sfida a Crédit agricole e alla sua proposta di rinviare il rinnovo del Cda in attesa della conclusione dell’Opa. Mercoledì 21 aprile scadono infatti i termini per il conferimento delle azioni all’Agricole che – comunque vada a finire la scalata dopo il recente rilancio concesso al mercato – si ritroverà ora con un board rinnovato per i prossimi tre anni.

L’assemblea degli azionisti del Credito Valtellinese ha respinto la proposta presentata da Crédit Agricole Italia per rinviare l’elezione del nuovo Cda con il voto del 64,2% del capitale presente (38,6% del capitale sociale complessivo). I soci hanno quindi proceduto a rinnovare il board: la lista di maggioranza presentata dalla Dgfd di Denis Dumont, che comprende l’Ad Luigi Lovaglio, ha ottenuto il voto del 42% del capitale presente (25,2% del capitale sociale), mentre la compagine di minoranza proposta da Assogestioni ha ricevuto l’appoggio del 30,3% del capitale presente (18,2% del capitale sociale). All’essemblea erano presenti oltre 200 azionisti con circa 42 milioni di azioni, pari al 60,124% del capitale. I principali soci presenti erano Crédit Agricole Italia, Crédit Agricole Assurance, Dgfd, Algebris, Alta Global, Franklin, Hosking, Melqart, Petrus Advisers e Samson Rock.

L’Assemblea ha poi approvato il bilancio 2020 con il voto favorevole del 66,2% del capitale presente (39,8% del capitale sociale complessivo). Via libera anche alle politiche di remunerazione, approvate dal 66,8% del capitale presente (40,2%), e al sistema di incentivazione a breve termine con il 66,7% (40,1%).

Tornando al rinnovo del Cda, della lista di maggioranza entrano nel board il presidente Alessandro Trotter, l’Ad Lovaglio, Massimiliano Scrocchi, Stefano Caselli, Fausto Galmarini, Livia Aliberti Amidani, Paola Bruno, Jacob Kalma, Paolo Ciccarelli, Teresa Naddeo, Annalisa Donesana e Maria Giovanna Calloni. Dalla lista Assogestioni entrano invece Anna Doro, Serena Gatteschi e Stefano Gatti.