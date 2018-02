Credem, utile netto +41% nel 2017

Prestiti ai clienti in crescita del 4,4%, mentre il Cda proporrà all’assemblea un dividendo da 0,20 euro per azione (+33% a/a).

Il Consiglio di Amministrazione di Credem, sotto la presidenza di Giorgio Ferrari, ha approvato i risultati individuali e consolidati preliminari del 2017.

Solidità ai massimi livelli del sistema con un CET1 Ratio pari a 13,32%, circa sei punti percentuali superiore al 7,375% minimo assegnato da BCE per il 2018, redditività in ulteriore miglioramento con utile netto consolidato in progresso del 41,4% a/a a 186,5 milioni di euro (dopo aver spesato 19,8 milioni di euro al lordo dell’effetto fiscale ai fondi nazionali ed europei di salvataggio) e proposta preliminare di dividendo 0,20 euro per azione (+33% a/a), prestiti ai clienti in crescita del 4,4% a/a con qualità dell’attivo tra le più elevate del sistema (rapporto crediti problematici lordi su impieghi lordi a 5,2%), continui investimenti sulle persone con 256 assunzioni, crescita costante dei clienti (oltre 100 mila nuovi clienti nel 2017) e della raccolta (+4,1 miliardi di euro in più nel 2017).

Sono questi i principali risultati registrati nel 2017 dal Gruppo Credem e che saranno presentati alla comunità finanziaria dal direttore generale Nazzareno Gregori venerdì nel corso di una conference call alle 10:30. La proposta di dividendo sarà definitivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2018 e sarà sottoposta all’Assemblea degli Azionisti prevista in prima convocazione il prossimo 27 aprile.