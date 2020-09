Covivio acquista 8 grandi hotel europei: li gestirà NH

La società immobiliare francese porta a termine un’operazione da 573 milioni: quattro di questi hotel sono in Italia. In tutto contano 1.115 camere e saranno gestiti da NH.

La società immobiliare francese Covivio, attraverso la sua controllata Covivio Hotels (che detiene al 43%), ha fatto man bassa di alberghi nei centri cittadini di sei importanti destinazioni turistiche europee, in particolare italiane. Si tratta in totale di 8 hotel di cui due a Venezia, uno a Roma e Firenze, due a Budapest e uno a Nizza e Praga. L’operazione vale 573 milioni di euro, compresi 86 milioni di lavori sugli immobili. Alcune di queste strutture, che in totale contano 1.115 camere, sono di fascia altissima, come Palazzo Naiadi a Roma, il Carlo IV a Praga, l’hotel Plaza a Nizza o ancora il NY Palace a Budapest. Tutti sono di categoria 5 stelle, a parte il Bellini di Venezia e Palazzo Gaddi a Firenze che ne hanno 4.

A gestire il lotto di alberghi sarà la catena NH, in virtù di un accordo con Covivio per una locazione a lungo termine “triple net”, cioè con un canone variabile che prevede un minimo garantito, con un rendimento minimo del 4,7%. Attualmente sono sei gli hotel già operativi (ma si sta lavorando sui cambi di insegna, che da soli costeranno 30 milioni), mentre le strutture di Firenze e Nizza sono in fase di ristrutturazione e riapriranno rispettivamente entro la fine del 2020 e nel secondo semestre del 2021. La collaborazione tra Covivio e NH è iniziata nel 2014 con l’acquisizione di un hotel in centro ad Amsterdam ed è proseguita, tra il 2016 e il 2018, con l’acquisto di 10 hotel in Germania, nei Paesi Bassi e in Spagna.

Con questa acquisizione, portata a termine nonostante il momento di crisi del turismo, Covivio consolida la propria posizione di leadership nel mercato immobiliare alberghiero, con un patrimonio che ormai raggiunge i 6,8 miliardi di euro (2,6 miliardi di euro di pertinenza del gruppo) nel centro cittadino di grandi destinazioni turistiche europee.