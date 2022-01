Covid, record Usa: oltre un milione di contagi in un giorno

La variante Omicron fa crescere in progressione esponenziale i numeri della pandemia – Il precedente primato, registrato appena quattro giorni fa, era meno della metà

Gli Stati Uniti registrano un nuovo massimo storico di nuovi contagiati. Ieri, secondo la Johns Hopkins University, in tutto il Paese sono stati rintracciati 1.083.948 positivi al Covid. Il numero supera di oltre due volte il precedente primato di 486.428, fatto segnare appena quattro giorni fa.

L’impennata del Covid è da imputarsi alla variante Omicron, meno letale ma decisamente più contagiosa sia del ceppo originario e della precedente variante più diffusa, la Delta.





Stando allo stesso istituto, negli Usa la media giornaliera di nuovi contagiati sui sette giorni è aumentata a 480.273, il dato più alto al mondo.

Il numero medio di ricoveri, invece, è cresciuto nell’ultima settimana a 97.855 (dato del dipartimento della Salute), in rialzo del 41% rispetto ai sette giorni precedenti, ma ancora distante dal picco di 137.510 registrato il 10 gennaio 2021 e dal più recente 102.967 del 4 settembre, durante il picco della diffusione della variante Delta.

In tutto, 56.189.547 persone hanno contratto il virus negli Stati Uniti e 827.748 sono morte. Nella settimana terminata ieri, sono morte in media circa 1.200 persone al giorno; un anno fa, la media si è mantenuta sui 3.000 morti al giorno per circa un mese.