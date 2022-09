Covid, quarantena ridotta per asintomatici da 7 a 5 giorni: ecco le nuove regole

Dopo il parere del Consiglio superiore di sanità arriva il via libera del ministero della Salute: si riduce l’isolamento per gli asintomatici e i positivi a lungo termine. Ecco cosa cambia

Cambiano le regole della quarantena in caso di positività al Covid: da 7 a 5 giorni per gli asintomatici e da 21 a 15 per i positivi “a lungo termine”. È quanto stabilisce la circolare emanata dal ministero della Salute che rivede e aggiorna le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di positività al Covid. Le nuove norme coinvolgeranno anche professori e studenti che presto torneranno in classe senza più dad.

Nel dettaglio, si riduce il periodo di quarantena da 7 a 5 giorni per i soggetti positivi asintomatici, con un tampone negativo al quinto giorno e due giorni senza sintomi. In caso contrario si dovrà restare a casa fino a nuovo test negativo. Mentre passa da 21 a 15 giorni il periodo massimo di isolamento in caso persista la positività al virus “a prescindere dall’effettuazione del test”, ciò sulla base della minore infettività trascorse due settimane.

La circolare, firmata dal direttore alla prevenzione del ministero della salute, Gianni Rezza, è stata emanata “in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e del parere emesso dal Consiglio superiore di sanità il 24 agosto scorso”.

Quarantena, Gimbe: “Scendono i casi Covid ma curva in fase di plateau”

Intanto, secondo quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sul coronavirus relativo al periodo 24-30 agosto, tornano a scendere i casi di Covid-19 (-15,8%) ma “da metà agosto la curva è in fase di plateau, al di là di modeste oscillazioni”. In calo anche terapie intensive (-11%), ricoveri ordinari (-14,9%) e decessi (24,4%). Aumentano, però, le persone a rischio di malattia grave: nella fascia di popolazione suscettibile (over 60 e fragili) al 31 agosto se ne contano ben 15,2 milioni senza quarta dose, oltre a 892 mila non vaccinati, 1,88 milioni senza terza dose.

“In questa fase di relativa stabilità dei nuovi contagi la discesa della quinta ondata si è ormai arrestata e la circolazione virale rimane elevata: al 30 agosto oltre 660 mila positivi (numero ampiamente sottostimato), un tasso di positività dei tamponi antigenici al 16% e una media di oltre 21 mila nuovi casi al giorno – ha detto il presidente della Fondazione Nino Cartabellotta -. Numeri destinati ad aumentare con la ripresa delle attività lavorative, la riapertura delle scuole, la maggiore frequentazione dei luoghi chiusi, la decadenza dell’obbligo di mascherina sui mezzi pubblici dal 30 settembre e la ventilata riduzione del periodo di isolamento da 7 a 5 giorni previo test negativo e da 21 a 15 giorni per i positivi”.