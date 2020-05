Covid non ferma Intesa Sanpaolo: utile +10%

Dati molto positivi quelli del primo trimestre 2020, nonostante gli accantonamenti per l’emergenza coronavirus: cresce la solidità patrimoniale, migliora la qualità del credito – Titolo su in Borsa.

Nemmeno il Covid-19 ferma Intesa Sanpaolo. La banca italiana, oltre ad essersi impegnata in prima linea per sostenere il sistema sanitario in piena emergenza (con una donazione di 100 milioni ma non solo), continua a macinare utili anche nel primo trimestre di questo difficile 2020. E anche gli investitori lo apprezzano, visto che dopo la comunicazione dei risultati il titolo è salito di quasi il 3%, nettamente meglio della media del FtseMib. Venendo all’utile, rispetto al primo trimestre del 2019 è cresciuto quasi del 10%, superando il miliardo di euro a 1,151 miliardi. Il risultato, in crescita anche rispetto al quarto trimestre dell’anno scorso, sarebbe stato ancora più ampio (1,3 miliardi) escludendo l’accantonamento per l’emergenza coronavirus, e ulteriormente positivo (2,3 miliardi) contando la plusvalenza da 900 milioni dell’operazione Nexi.

In solida crescita anche gli altri fondamentali: risultato della gestione operativa +27%, risultato corrente lordo +9%, proventi operativi netti +11,7%, costi operativi in calo del 2,7% e rapporto costi ricavi al 44,4%. Intesa Sanpaolo ha anche comunicato un miglioramento della qualità del credito: i crediti deteriorati lordi sono già diminuiti di 23 miliardi da fine 2017 e dunque quasi il 90% del piano al 2021 può dirsi già completato da questo punto di vista. L’incidenza dei crediti deteriorati sui crediti complessivi è scesa al 7,1% al lordo delle rettifiche e al 3,5% al netto. Il costo del rischio annualizzato nel primo trimestre 2020 è sceso a 40 centesimi di punto, mentre la patrimonializzazione di Intesa si conferma più che mai solida: al 31 marzo, tenendo conto di 863 milioni di euro di dividendi maturati nel trimestre, il Common Equity Tier 1 ratio pro-forma a regime è risultato pari al 14,5%, livello top tra le maggiori banche europee, e il dato calcolato applicando i criteri transitori in vigore per il 2020 al 14,2% .

Nel comunicare i brillanti risultati, Intesa Sanpaolo ha tenuto ancora una volta in più a sottolineare il suo impegno a favore del Paese, in un momento particolarmente difficile. Oltre alle varie iniziative di beneficenza e supporto, la banca ha comunicato di essere “un acceleratore dell’economia reale”: circa 17 miliardi di euro di nuovo credito erogato a medio-lungo termine nel primo trimestre 2020, con circa 14 miliardi in Italia, di cui circa 11 miliardi erogati a famiglie e piccole e medie imprese; oltre 3.100 aziende italiane riportate in bonis da posizioni di credito deteriorato nel primo trimestre 2020 e circa 115.000 dal 2014, preservando rispettivamente circa 16.000 e 575.000 posti di lavoro. Per consultare tutti i progetti di sostenibilità e responsabilità sociale e culturale, è possibile visitare il sito.