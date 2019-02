Cotoni Albini, sostenibilità e tracciabilità di tutta la filiera

La società del Gruppo Albini specializzata nella produzione di filati di alta gamma ha consolidato nel 2018 la crescita del 2017 e punta sempre più sulla qualità dell’intera filiera produttiva.

I Cotoni di Albini, società del Gruppo Albini specializzata nella produzione di filati di alta gamma, chiude il 2018 con un risultato di fatturato in linea con il 2017, anno che aveva registrato una forte crescita, e continua a puntare sulla qualità. Grazie infatti alla partnership con Supima e Oritain, la società lombarda è ora la prima e unica azienda a poter offrire cotone Supima scientificamente tracciabile al 100%, grazie a un metodo altamente innovativo messo a punto appunto da Oritain, tra i leader mondiali nella scienza forense.

Con questa collaborazione ogni fase della produzione risulta tracciabile ed è quindi possibile dal filato, e infine dal tessuto finito, risalire con precisione al campo in cui il cotone è stato coltivato. Viene così stimolato un processo di integrazione della filiera che ha come requisito chiave la trasparenza, a completa garanzia nei confronti dei clienti, sempre più tutelati dalla contaminazione di prodotti non puri.

“Il mantenimento delle posizioni – spiega Daniele Arioldi, Presidente de I Cotoni di Albini – costituisce un risultato estremamente positivo, ottenuto grazie allo sviluppo di nuovi mercati, al focus su cotoni e materie prime sempre più pregiate, anche nella versione organica, e ai recenti investimenti finalizzati al potenziamento della rete commerciale e della struttura interna a supporto dei clienti”.

“Da sempre I Cotoni di Albini– ha aggiunto il Presidente della controllante Cotonificio Albini S.p.A. Stefano Albini – è all’avanguardia nei processi di sostenibilità dell’industria tessile, lavorando anche in partnership con importanti Clienti. Con questo rivoluzionario progetto il prodotto è tracciato dal campo di coltivazione fino al punto vendita. Una garanzia non solo dell’origine, ma anche della qualità e della produzione etica e sostenibile”.

Oltre al cotone Supima, completamente tracciato da Oritain, I Cotoni di Albini propone per la nuova collezione anche filati realizzati con il celebre e prezioso cotone caraibico Sea Island e con cotone organico, coltivato con metodi che non prevedono l’utilizzo di pesticidi, insetticidi e fertilizzanti chimici e che riducono al minimo il consumo di acqua.

In aggiunta alla proposta in cotone, l’offerta prevede anche filati in pura lana e in mischia con fibre nobili come la seta e il cashmere, anche in titolazioni finissime, perfette per la stagione invernale.