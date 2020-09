Cortina 2021: Banca Ifis national partner

Il marchio della banca sarà presente nel corso di tutti gli eventi del campionato del Mondo di Cortina 2021 e sarà anche Official Partner FISI

Banca Ifis sarà national partner di Cortina 2021. L’istituto ha reso noto di aver firmato un accordo per diventare «partner esclusivo di categoria merceologica dei Mondiali» sia per la Fondazione che per la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI).

Il marchio di Banca Ifis sarà presente nel corso di tutti gli eventi e le iniziative che saranno promosse a livello nazionale e internazionale del Campionato del Mondo.

Oltre alla sponsorizzazione di Cortina 2021, Banca Ifis sarà “Official Partner FISI” per tutta la stagione sportiva 2020/2021: il brand dell’istituto apparirà sulle tute degli atleti e delle atlete della nazionale italiana di sci per le gare tecniche, slalom e gigante.

“Cortina 2021 è il posto in cui bisogna essere – commenta Luciano Colombini, Amministratore Delegato di Banca Ifis – Si tratta di una iniziativa rilevante di cui vado molto orgoglioso, perché tutti i riflettori mondiali saranno puntati su un’area di grandissimo fascino non solo per il Veneto ma l’Italia intera”.

“Si tratta di una grande occasione per tutti noi di entrare in contatto con la comunità sportiva mondiale e soprattutto con le generazioni più giovani. Una delle ragioni di questo nostro nuovo impegno, come Gruppo Banca Ifis, è che vogliamo fortemente sostenere lo sport e ciò che rappresenta: un universo di valori positivi, uno spazio di lealtà e amicizia, una palestra d’impegno e crescita”, ha concluso Colombini.

“È con grande soddisfazione che annunciamo questa partnership con Banca Ifis – commenta Alessandro Benetton, Presidente di fondazione Cortina 2021 – non si tratta di una sponsorizzazione mera a se stessa ma di un grande progetto che mira alla valorizzazione dello sport e dei giovani e di un segnale importante di vicinanza al territorio e di grande lungimiranza da parte di una Banca con forti radici venete che fa dell’innovazione una sua caratteristica fondamentale”.