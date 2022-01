Corte Costituzionale: Giuliano Amato è il nuovo presidente

Giuliano Amato, due volte premier e più volte ministro, è stato eletto stamattina all’unanimità Presidente della Corte Costituzionale, essendo il consigliere più anziano – Resterà in circa circa 8 mesi

Giuliano Amato, torinese, 83 anni, due volte Presidente del Consiglio e più volte ministro, già Presidente dell’Antitrust, professore emerito di diritto pubblico comparato è il nuovo Presidente della Corte Costituzionale. Lo ha eletto stamattina all’unanimità la stessa Corte in quanto Amato, come vuole la prassi, era il consigliere più anziano. Resterà in carica circa 8 mesi. Poi il mandato, di complessivi 9 anni, scadrà.

Nei giorni scorsi era stata adombrata anche la possibilità che Amato potesse diventare nuovo Presidente della Repubblica traslocando dal Palazzo della Consulta al Palazzo del Quirinale che sta esattamente di fronte.

Amato ha subito nominato i suoi vice nelle persone di Silvana Sciarra, Daria de Pretis e Nicolò Zanon.

Unanime l’apprezzamento per la Presidenza di Giuliano Amato.