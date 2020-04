Coronavirus, Unicredit anticipa pagamenti a fornitori

La banca ha deciso che eseguirà pagamenti “a vista” delle fatture – Ieri l’operazione a supporto di Soleto: sottoscritto bond da 8 milioni.

Unicredit ancora in campo nell’emergenza coronavirus. Dopo diverse iniziative tra cui donazioni, stavolta il gruppo bancario guidato da Jean-Pierre Mustier ha deciso di anticipare i termini di pagamento dei propri fornitori in Italia, eseguendo quindi pagamenti “a vista” delle fatture. Questo consentirà di accelerare notevolmente i pagamenti rispetto ai termini contrattuali standard di 60 giorni e supporterà ulteriormente le aziende nella gestione del capitale circolante.

“Questa decisione – hanno commentato Ranieri De Marchis e Carlo Vivaldi, Co-COO di UniCredit -: avrà un impatto concreto sulle migliaia di fornitori del nostro gruppo. Anticipando i pagamenti, stiamo aggiungendo liquidità all’economia reale in un momento in cui può fare davvero la differenza. Come sempre, agiamo come partner dei nostri fornitori e li incoraggiamo a fare altrettanto per le loro catene di fornitura”.

Unicredit ha dunque comunicato che eseguirà immediatamente i bonifici bancari ai propri fornitori – senza attendere i termini di pagamento contrattuali – dopo aver ricevuto la fattura elettronica dalla piattaforma SDI dell’Agenzia delle Entrate e aver effettuato i controlli di prassi.

E’ di ieri invece, martedì 14 aprile, un’altra notizia che riguarda Unicredit. Si tratta in questo caso di una operazione finanziaria: la banca, insieme a Finint, ha sottoscritto un bond per un totale di 8 milioni di euro, emesso da Soleto SpA, gruppo italiano operante nel settore dei servizi per telecomunicazioni. L’emissione obbligazionaria unsecured è stata collocata in private placement tramite due prestiti obbligazionari della durata rispettivamente di cinque e sei anni.

Unicredit e Banca Finint hanno svolto il ruolo di placement agent per l’emissione del prestito.