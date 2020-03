Coronavirus, Lombardia alza il tiro: “Chiudere tutto per 15 giorni”

Il governatore Fontana sta chiedendo al Governo di irrigidire ulteriormente le misure anti-virus, almeno sul territorio lombardo: resterebbero aperti solo alimentari e farmacie, e ridottissimi i mezzi pubblici.

La richiesta arriva dal Governatore della Lombardia, il leghista Attilio Fontana, dopo aver sentito i sindaci dei Comuni capoluogo della Regione: inasprire ancora di più le direttive del Governo e chiudere praticamente tutto, dagli ufficio ai negozi, fino ai mezzi di trasporto (riducendone la frequenza al minimo indispensabile) e lasciando aperti solo i servizi essenziali, cioè alimentari e farmacie. “E’ il tempo della fermezza – ha scritto Fontana su Facebook. Ho incontrato i sindaci dei capoluoghi lombardi e il presidente di Anci Lombardia, chiedono tutti la stessa cosa: chiudere tutto adesso (tranne i servizi essenziali) per ripartire il prima possibile. Le mezze misure, l’abbiamo visto in queste settimane, non servono a contenere questa emergenza”.

“Noi avevamo già chiesto di chiudere tutte le attività commerciali – aveva già commentato in mattinata l’assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera -, perché se io esco per andare a lavorare non posso fermarmi a fare shopping. Ma forse è arrivato anche il momento di inasprire ancora di più le misure. Chiudere per 15 giorni interamente almeno la Lombardia può servire a ridurre o bloccare la diffusione del virus, lo dicono gli esperti. Perché noi altri 15 o 20 giorni con una crescita così forsennata delle persone nei pronto soccorso e nelle terapie intensive non li reggiamo, non li regge la Lombardia e non li regge l’Italia”.

“Abbiamo bisogno che ci sia una vera inversione di tendenza, che la gente interrompa il diffondersi di questo contagio, abbiamo bisogno che i numeri inizino a ridursi, di una maggiore coscienza da parte di tutti”, ha aggiunto Fontana, mentre lo stesso sindaco di Milano Giuseppe Sala, dopo aver inizialmente lanciato slogan e video a fare di una città che non doveva per nessun motivo fermarsi, ha sentito il dovere di correggere il tiro e lanciare un appello in senso opposto: “State a casa, lo dico soprattutto a voi giovani”, ha detto in un video pubblicato sui social.