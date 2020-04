Coronavirus, la solidarietà del centro Misericordia di San Pietro in Palazzi

Il Centro Culturale Punto d’Incontro di Cecina, in provincia di Livorno, ha lanciato una campagna di crowdfunding.

Questo è il momento di dimostrare tutta la solidarietà per chi soffre. Ci sono tante persone che lavorano notte e giorno per essere vicini ed aiutare chi vive questo momento doloroso e terribile. Una di queste Istituzioni formata da donne e uomini con tanta umanità e generosità è la Misericordia di San Pietro in Palazzi, a Cecina, in provincia di Livorno. Ecco perché il Centro Culturale Punto d’Incontro che ha per scopo la promozione, l’organizzazione e il coordinamento di ogni settore culturale nonché la valorizzazione del patrimonio umano della Toscana, ha sentito il dovere di promuovere un crowdfunding, raccolta fondi, su internet al fine di destinare i fondi raccolti alla Misericordia di San Pietro Palazzi che li utilizzerà per portare avanti la loro attività per la lotta contro il Covid-19, per l’acquisto di materiale di protezione personale e l’assistenza alle persone in difficoltà.

“Aiutaci ad aiutarli, insieme siamo una forza e ce la faremo a vincere”, recita la nota del centro. Per poter partecipare alla raccolta fondi è necessario registrarsi sul portale, accedere alla pagina “insieme vinceremo” e fare un’offerta con carta di credito o bonifico bancario.

Ad ogni offerta corrisponde una ricompensa:

10,00 sarà inviato tramite mail un attestato di sostenitore dell’iniziativa;

40,00 Catalogo “Giovanni Fattori. Il segno tra sogno e realtà” (edizioni ETS – pp. 128 – 2005);

50,00 Catalogo “Da Fattori a Modigliani. Grandi Maestri – Grandi Allievi” (edizioni ETS – pp. 172 – 2013);

100,00 Acquerello originale del M° Franco Paoli.

Le ricompense saranno spedite appena l’emergenza sanitaria lo permetterà. La campagna di crowdfunding ha la durata di 40 giorni, tutto il denaro raccolto verrà devoluto alla Misericordia di San Pietro in Palazzi.