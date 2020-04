Coronavirus, la Lombardia lancia i “Lombard Bond”

L’emissione obbligazionaria servirà a finanziare un piano di investimenti da 3 miliardi per rilanciare l’economia della Regione

Dagli Eurobond ai Lombard Bond. In attesa delle decisioni del Consiglio Europeo sui bond comunitari e sul mes, la Lombardia decide di fare – in piccolo – per conto suo e annuncia l’emissione di un’obbligazione regionale per finanziare un piano straordinario di investimenti da tre miliardi di euro. Soldi che serviranno a rilanciare l’economia della Regione più colpita dall’emergenza Coronavirus con 66.971 contagiati e 12.376 decessi. Lo ha annunciato la Regione attraverso una nota.

Secondo quanto spiegato dal Pirellone gli investimenti saranno effettuati “ a debito”, usando nuovi bond “a seconda della convenienza e del tasso che il mercato offrirà”.

Per i dettagli dell’emissione bisognerà aspettare, ma in base alle previsioni i Lombard bond “saranno autorizzati in base alle effettive necessità di cassa”, ha specificato l’ente guidato da Attilio Fontana.

Non è la prima volta che la Lombardia utilizza le obbligazioni per finanziare i propri progetti. Era già accaduto nel 2001, diciannove anni fa, quando in seguito alla crisi provocata dall’attentato dell’11 settembre alle Twin Towers la Regione decise di varare un piano straordinario per le infrastrutture volto a finanziare i Mondiali di sci, l’acquisto di materiale rotabile e di strumenti volti a combattere il dissesto idrogeologico.

All’epoca, “nonostante il programma prevedesse 2 miliardi di dollari di emissioni, l’efficiente gestione dei flussi di cassa consentì di ridurre l’esposizione ad un solo miliardo”, sottolinea la Regione che racconta nei dettagli come andò l’emissione: “nei primi mesi del 2002 arrivarono richieste di sottoscrizione superiori di oltre il 30% rispetto alle obbligazioni emesse”.

La speranza di Fontana è che il successo di diciannove anni fa si ripeta anche oggi, consentendo alla Regione di finanziare investimenti volti a finanziare la martoriata economia lombarda. Nel 2020 saranno stanziati “400 milioni per i Comuni e province per interventi di opere pubbliche”, ha spiegato Fontana nel corso di una diretta Facebook.