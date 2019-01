Coppa Italia, il remake di Milan-Napoli apre le sfide tra big

La riedizione di oggi a San Siro di Milan-Napoli – ma con Piatek e con Allan – apre i scintillanti quarti di Coppa Italia, dove in settimana tutte le big sono di scena con un inesorabile dentro o fuori: domani la Juve va a Bergamo e la Fiorentina ospita la Roma, mentre giovedì si conclude con Inter-Lazio

La nobiltà al potere. I quarti di Coppa Italia, infatti, saranno all’insegna delle big, tutte in corsa (Atalanta è Fiorentina comprese) per provare a vincere il prestigioso trofeo. Questione anzitutto di regolamento: la formula attuale favorisce inevitabilmente le grandi, che entrano nella competizione solo a partire dagli ottavi, saltando così le insidiosi fasi preliminari. Il fattore sorpresa, salvo qualche eccezione (su tutte l’Alessandria di tre stagioni fa) ne risente, lo spettacolo invece no: con gare del genere, per giunta senza ritorno, quello è assicurato.

Si parte con Milan-Napoli, remake della sfida di campionato di sabato sera: lì è finita 0-0, questa sera invece il “nulla di fatto” non è previsto. Le curiosità sono tante, specialmente dopo il pari di cui sopra, perché se quella era una “semplice” giornata interlocutoria questa qui, invece, deciderà un primo obiettivo stagionale di entrambe. Rispetto a sabato vedremo anche alcune significative novità di formazione, a partire da Piatek, finalmente titolare dopo il debutto dell’altra sera, ma anche Allan, di nuovo in campo dopo le sirene di mercato parigine.

Milan-Napoli antipasto di lusso, dopodiché sarà la volta di Fiorentina-Roma e Atalanta-Juventus, i piatti forti di mercoledì. Gare equilibrate, specialmente in virtù delle indicazioni del campionato che ci consegnano quattro squadre in condizione, seppur con i rispettivi alti e bassi.

Perfino la capolista Juve, infatti, non può dirsi tranquilla nell’affrontare la squadra di Gasperini, una delle più in forma di tutto il campionato e già capace di strappare un pareggio nella sfida del 26 dicembre.

La Roma, dal canto suo, si è confermata la regina degli alti e bassi, ragion per cui anche la sfida del Franchi (contro una viola, peraltro, in grande crescita) è tutt’altro che scontata.

Infine Inter-Lazio di giovedì, altro match interessantissimo e di difficile lettura. A guardare la classifica i favoriti sarebbero i nerazzurri, le indicazioni del campionato però ci dicono l’esatto opposto, con i biancocelesti, seppur sconfitti, capaci di mettere alle corde addirittura la Juventus. L’Inter inoltre è alle prese con diverse questioni di mercato, che rendono piuttosto elettrico un ambiente già teso di suo: un passo falso in Coppa Italia sarebbe deleterio ma anche la Lazio, del resto, non può permettersi di uscire. Insomma, mai quarti di finale sono stati più attesi, oltre che decisivi per le stagioni di tante squadre. In un senso o nell’altro.