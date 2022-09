Consulenza finanziaria indipendente, Consultique apre nuovo ufficio a Milano

La società italiana con sede a Verona che si occupa di consulenza finanziaria indipendente ha inaugurato il nuovo ufficio di Milano in Piazza Duomo

Consultique apre nuovo ufficio a Milano. La società italiana di consulenza finanziaria indipendente fa capo al primo network professionale italiano con oltre 200 studi e società di consulenza finanziaria indipendente in tutt’Italia.

Cesare Armellini, ceo di Consultique e presidente di NAFOP, fa parte del Comitato Direttivo e Ristretto dell’OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo Unico dei consulenti finanziari) insieme alle associazioni del settore finanziario che rappresentano le banche e le loro reti di vendita (ABI, Assoreti, Assonova, ecc.).

Consultique: oltre 20 anni di storia

Fondata da Cesare Armellini, Giuseppe Romano e Luca Mainò nel 2001, Consultique ha come mission la diffusione della consulenza finanziaria indipendente presso gli investitori italiani. Nasce così una nuova professione, quella del consulente finanziario indipendente, non legato a nessuna banca o rete.

Nel 2004 nasce la collaborazione con il Sole 24 Ore. L’Ufficio Studi e Ricerche, che oggi conta oltre 15 analisti, è il principale fornitore di analisi per il quotidiano. Sempre in collaborazione con il Sole 24 Ore, nel 2006 e 2008 sono usciti i primi libri e manuali sulla consulenza finanziaria indipendente in Italia. Il terzo e ultimo libro è uscito a maggio 2022.

Nel 2005, Consultique fonda NAFOP (National Association Fee Only Planners) – la prima associazione nazionale dei consulenti finanziari indipendenti (ora ridenominati in “autonomi”).

Nel 2011 nasce il “Fee Only Summit”, evento nazionale della consulenza finanziaria indipendente, che riunisce tutti i consulenti finanziari indipendenti del Network Consultique. Negli anni l’evento ha assunto sempre più importanza attirando non solo i consulenti “fee-only” ma anche tutti gli operatori del mercato interessati all’evoluzione del mercato della consulenza finanziaria e ad avviare un loro studio o società di consulenza finanziaria indipendente.

A dicembre 2018, la professione di consulente finanziario indipendente viene istituzionalizzata nel nostro paese.

Il 1° dicembre 2018 nasce OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari), il nuovo Albo dei consulenti finanziari che racchiude anche i consulenti finanziari indipendenti (sezione consulenti finanziari autonomi) e le società di consulenza finanziaria indipendente (sezione società di consulenza).

Sempre nel 2018 nasce, da NAFOP, ASSOSCF: l’associazione nazionale delle società di consulenza finanziaria indipendente.