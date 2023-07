Consip: disponibili per le PA contratti “pronti all’uso” per 18,9 miliardi di euro

Fra le iniziative attive, ve ne sono 40 – per un valore disponibile totale di 8 miliardi di euro – che possono essere utilizzate dalle PA anche per gli acquisti funzionali ai progetti PNRR

Al 30 giugno 2023, l’offerta Consip di contratti per l’acquisto di beni e servizi (il cosiddetto “scaffale”) – da utilizzare attraverso l’adesione a Convenzioni, Accordi quadro, Contratti quadro – è pari a circa 18,9 miliardi di euro, che diventano 24,1 miliardi di euro includendo anche le estensioni possibili dei massimali contrattuali.

L’offerta è distribuita su 77 contratti, per complessivi 360 lotti che, comprendono cinque ambiti di spesa:

ICT: che include infrastrutture, licenze, dispositivi, servizi professionali e di supporto, servizi di sicurezza, servizi di telefonia e comunicazione – con un’offerta pari a 9,3 miliardi di euro (pari al 49% dello scaffale disponibile).

Building Management: beni e servizi per gli immobili e servizi al territorio – per cui sono disponibili contratti per 3,9 miliardi di euro (21% del totale).

Energia e Utility: che include carburanti, elettricità e gas, per cui sono disponibili contratti per 3,7 miliardi/euro (19%)

Beni e Servizi: che include diverse merceologie, tra cui quelle del settore veicoli, mobilità e trasporti e quello dell’alimentazione, ristorazione e buoni pasto – con un’offerta pari a 1,5 miliardi di euro (4%).

Sanità: che include apparecchiature elettromedicali, dispositivi, farmaci e servizi sanitari – per cui sono disponibili contratti per 0,6 miliardi di euro (3%).

In arrivo iniziative per 7,4 miliardi di euro

Fra le iniziative attive, ve ne sono 40 – per un valore disponibile totale di 8 miliardi di euro – che possono essere utilizzate dalle PA anche per gli acquisti funzionali ai progetti PNRR/PNC, avendo recepito nella documentazione di gara o in fase post gara, i requisiti DNSH (Do No Significant Harm) in materia di impatto ambientale, e quelli previsti dall’art.47 del DL 77/2021 (tutela della parità di genere).

L’offerta Consip è destinata ad arricchirsi nei prossimi 6 mesi con una serie di iniziative in attivazione, del valore totale di circa 7,4 miliardi di euro, di cui 2,2 miliardi di euro nell’ICT, 4,7 miliardi di euro nel settore Energia, Utility e Building Management, 0,3 miliardi di euro in ambito Beni e Servizi e 0,2 miliardi di euro nella Sanità.

Fra i contratti di prossima attivazione, 2,4 miliardi di euro saranno utilizzabili anche per gli acquisti del PNRR/PNC.