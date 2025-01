Confindustria Moda: al via al Senato il “tavolo per l’internazionalizzazione del settore moda”

L’incontro, organizzato con la partecipazione dei rappresentanti del Sistema Italia, ha visto coinvolti il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Guardia di Finanza, l’Agenzia Ice, Cdp, Sace e Simest, insieme ai presidenti e associazioni del mondo della moda

Questo primo appuntamento al Senato è stato fondamentale per definire gli obiettivi del Tavolo e gettare le basi per iniziative mirate alla promozione del settore Moda italiano nei mercati internazionali.

“Giornate della Moda Italiana nel Mondo”

Con l’occasione sono state lanciate ufficialmente le “Giornate della Moda Italiana nel Mondo”, una manifestazione per celebrare e valorizzare l’eccellenza del Made in Italy presso i maggiori mercati di riferimento e quelli che lo diventeranno in futuro. In questo contesto, sono stati individuati i primi Paesi che ospiteranno l’iniziativa e i mercati prioritari per l’attuazione di interventi mirati al contrasto della contraffazione, un fenomeno che mette a rischio la qualità e l’autenticità della produzione italiana.

Firmato un Protocollo d’Intesa tra il MAECI e le associazioni presenti

Un’accordo che avrà l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra le istituzioni italiane e gli attori del settore per una valorizzazione della Moda Italiana all’estero. Sistema Italia rinnova così il proprio impegno a sostegno di uno dei settori chiave del nostro export, simbolo di creatività, qualità e innovazione a livello internazionale.

“È per noi motivo di orgoglio contribuire alla realizzazione di un’iniziativa strategica per il sistema manifatturiero e creativo come Giornate della Moda Italiana nel Mondo. Oggi più che mai è necessario che l’industria della moda guardi oltre i propri confini per innovare e dare impulso alle produzioni di eccellenza, nel segno della sostenibilità e delle nuove tecnologie. Un’attività resa ancora più incisiva da questo progetto istituzionale che coinvolge le maggiori associazioni del settore e sarà in grado di promuovere i marchi e le aziende della filiera taliana rappresentate da Confindustria Moda verso nuove audience” Sergio Tamborini Presidente di Confindustria Moda