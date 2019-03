Confesercenti, nasce la federazione dei giochi

È stata costituita ieri la Federazione Amusement Confesercenti che vuole essere un punto di riferimento per la filiera nazionale dell’intrattenimento, inteso come l’insieme di giochi e attrazioni ludiche che non prevedono alcuna vincita di denaro. Il presidente è Alessandro Lama

Ci si può anche solo divertire in Italia: è stata costituita ieri 14 marzo la Federazione Amusement Confesercenti, che aspira a essere un punto di riferimento del settore del puro intrattenimento, inteso come giochi e attrazioni ludiche che non prevedono alcuna vincita di denaro sia per la filiera nazionale sia per le omologhe associazioni europee e internazionali .

La federazione, costituita a latere della Fiera RAS di Rimini a cui partecipano le aziende del comparto del divertimento, sarà guidata da Alessandro Lama, socio e Direttore Marketing & Comunicazione del Gruppo Dedem Spa e Vicepresidente del Consorzio FEE, realtà che dal 2017 raggruppa tutti i principali protagonisti della filiera dell’amusement italiano, confluita poi nella Federazione. Il presidente è stato eletto all’unanimità.

Ad affiancare Lama, i vicepresidenti Roberto Marai, imprenditore di calibro internazionale nel settore del gaming e non solo, con delega legale-istituzionale; Marco Gennatiempo, imprenditore da oltre vent’anni nel mondo dell’intrattenimento, già consigliere e Vicepresidente con delega all’amusement Sapar, con delega alle attività esecutive; Vanni Ferro, Presidente New ASGI Italia, da sempre impegnato con molteplici attività nell’intrattenimento per famiglie, con delega alla comunicazione.

A iscriversi alla Federazione Amusement sono i produttori, gli importatori, i distributori, gli operatori, i gestori, i parchi e le sale che riconoscono nel divertimento e nello svago esperienze ricreative di alto valore, indirizzate a un mercato e a un pubblico sensibile come famiglie e bambini e per questo intese quali attività di interesse pubblico, utile per l’intera collettività. “Siamo convinti che questa nuova casa all’interno di Confesercenti sia strategica per dare il giusto risalto a un comparto importante per l’economia italiana, ma troppo spesso esposto agli attacchi indiscriminati che investono l’intero settore del gaming. Abbiamo l’onore e l’onere di rappresentare dinnanzi alle Istituzioni e alla società civile il solare mondo del gioco sano, quello del tutto lontano da pericoli di dipendenze e ludopatie, quello che investe tutte le sue energie in un solo obiettivo: intrattenere e far divertire le famiglie”, ha commentato il presidente Alessandro Lama.