Concerto di Capodanno, dirigerà Barenboim: storia di un evento con luci e ombre

Il concerto di Capodanno dei Wiener Philharmoniker del 2022 si terrà il 1° gennaio 2022 sotto la direzione di Daniel Barenboim nella Golden Hall del Musikverein di Vienna: ecco la storia di questo straordinario evento che affascina il mondo intero anche se si sono scoperte le sue imbarazzanti origini nel nazismo

La stretta collaborazione musicale di Daniel Barenboim con i Wiener Philharmoniker è iniziata nel 1965. Dopo il 2009 e il 2014, il concerto del 1° gennaio segna la terza volta che Daniel Barenboim dirige questo prestigioso evento concertistico. Il Concerto di Capodanno 2022 sarà trasmesso in oltre 90 paesi e seguito da milioni di telespettatori in tutto il mondo.

Una lunga tradizione della Filarmonica di presentare al nuovo anno un programma composto di musica vivace e allo stesso tempo nostalgica del vasto repertorio della famiglia di Johann Strauß e dei suoi contemporanei. Questi concerti non solo deliziano il pubblico del Musikverein di Vienna, ma godono anche di una grande popolarità internazionale attraverso la trasmissione televisiva mondiale, che ora raggiunge oltre 90 paesi.





Daniel Barenhoim è nato a Buenos Aires, in Argentina, nel 1942 da una famiglia ebrea russa ed è stato un pianista prodigio che si è fatto un nome per la prima volta negli anni ’60 come interprete del repertorio classico per tastiera. Le esecuzioni di Barenboim delle Sonate di Beethoven divennero leggendarie e fu uno dei primi musicisti dell’era moderna a far rivivere l’idea di eseguire i concerti per pianoforte di Mozart senza un direttore, dirigendoli invece dalla tastiera – come era solito fare lo stesso Mozart. Nel 1967, Barenboim sposò la violoncellista classica Jaqueline du Pre. Rimasero sposati fino alla morte di du Pre nel 1987. Daniel Barenboim ha pubblicato il suo libro, “La Musica Sveglia il Tempo” nel 2007. È stato anche nominato patrono onorario della Japan Art Association quando ha ricevuto il Praemium Imperiale 2007 in Giappone. Il premio, creato per onorare artisti il ​​cui lavoro ha avuto un significativo impatto internazionale, viene assegnato con un premio di 15 milioni di yen. All’apice della sua professione da oltre 40 anni, Barenboim è rinomato per i suoi rapporti di lunga data con alcune delle migliori orchestre del mondo: la Chicago Symphony, la Berlin Staatskapelle e la Filarmonica di Berlino, nonché la Berlin Staatsoper Unter den Linden , di cui è stato per molti anni direttore artistico. Sebbene il pianista e direttore d’orchestra sia meglio conosciuto per la sua vicinanza ai grandi capolavori della musica classica e romantica austro-tedesca – Mozart, Beethoven, Brahms, Bruckner, Wagner – è anche un forte sostenitore dei compositori viventi.

Ma la storia di questo evento non è poi così antica ma piuttosto oscura. L’esecuzione annuale di valzer, polke e marce di Johann Strauss, dei suoi tre figli e dei loro contemporanei sembra però senza tempo. Tutto ciò che riguarda l’evento, dalla sua formalità, il suo umorismo affascinante e artificioso, la sua sede nella quasi prepotentemente ricca Golden Hall del Musikverein, suggerisce qualcosa che risale ai giorni inebrianti del 19° secolo. In effetti la storia del concerto di Capodanno è un’invenzione nazista. La prima esibizione in assoluto ebbe luogo la vigilia di Capodanno del 1939, per raccogliere fondi per il Winterhilfswerk, un’iniziativa di raccolta fondi annuale ideata dal Partito nazionalsocialista per acquistare carburante per i bisognosi nei mesi più freddi dell’anno. Quando gli Strauss erano in vita, i Wiener Philharmoniker erano un po’ sprezzanti nei confronti della loro musica. Perché un’orchestra così avanzata e avventurosa dovrebbe voler suonare brani popolari…Hanno iniziato a prenderlo più sul serio alla fine degli anni ’20, ma l’idea di un galà stagionale di Strauss ha davvero preso piede quando i commissari culturali del partito nazista hanno avuto l’idea di un evento unificante che potesse essere trasmesso in diretta in tutto il Terzo Reich. Il concerto si trasferì a Capodanno nel 1941.

Quando la gente comprese che la guerra non sarebbe finita rapidamente, il Blue Danube Waltz e l’ouverture di Fledermaus furono visti come un modo utile per risollevare il morale. Quando è emerso che Strauss aveva origini ebraiche, lo stesso ministro della propaganda nazista Joseph Goebbels si assicurò che la notizia fosse messa a tacere. Quando la guerra finì, non mancò un colpo: i concerti continuarono semplicemente, la loro storia imbarazzante tranquillamente dimenticata. Di recente, negli anni ’60, la Filarmonica di Vienna ha salutato un sostenitore della guerra: Baldur von Schirach, il gauleiter nazista, o governatore, di Vienna che ha deportato decine di migliaia di ebrei. Gli è stato conferito il prestigioso anello d’onore dell’orchestra nel 1942. Sorprendentemente, dopo che la medaglia è stata persa, gli è stato dato un sostituto quando è stato rilasciato dalla prigione di Spandau più di 20 anni dopo. Questo fatto è emerso dopo che agli storici indipendenti è stato consentito l’accesso al vasto archivio della Filarmonica di Vienna e i loro rapporti spesso scioccanti sul suo atteggiamento durante e dopo la guerra sono stati ora pubblicati sul sito web dell’orchestra. Da allora, l’orchestra ha revocato i premi assegnati a sei importanti nazisti, tra cui von Schirach.