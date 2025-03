Victoria Group annuncia la nuova struttura organizzativa in Italia: Francisco Carvajal, nuovo ad di Victoria Ceramics Italy

Victoria Group ha nominato Francisco Carvajal nuovo amministratore delegato di Victoria Ceramics Italia, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del gruppo nel mercato italiano. Carvajal ha oltre 15 anni di esperienza nel settore ceramico

Victoria Group annuncia la nomina di Francisco Carvajal a nuovo amministratore delegato in Italia. Il suo arrivo rafforza l’impegno del gruppo verso l’eccellenza e l’innovazione nel settore ceramico, consolidando la strategia di espansione nel mercato italiano.

José Luis Llacuna, CEO della divisione ceramica di Victoria PLC, ha annunciato, attraverso un comunicato ai dipendenti, la nomina di Francisco Carvajal a nuovo CEO di Victoria Ceramics Italia (di seguito VCI) a partire dal 3 marzo.

VCI progetta, produce e distribuisce i prestigiosi marchi italiani Ascot®, Vallelunga® e Capri®, con stabilimenti industriali e logistici nella regione di Sassuolo.

Nella sua dichiarazione, Llacuna spiega: “Si tratta di un cambiamento che mira a rafforzare il nostro team di gestione in Italia per accelerare l’attuazione del nostro piano strategico.

José Luis Llacuna ha dichiarato che Francisco è un professionista con una carriera lunga, varia e di successo in posizioni dirigenziali. “Siamo convinti che le sue superbe capacità manageriali ci aiuteranno a guidare con successo la nostra organizzazione per gli anni a venire, in tutti i tipi di scenari e circostanze.

Con questa nomina, Victoria completa una fase di riorganizzazione che l’ha portata a creare due divisioni, da un lato VCI specializzata nel canale retail sotto la responsabilità di Francisco Carvajal, dall’altro una divisione con focus sul canale DiY, guidata da Mauro Cavazzoli CEO di Keradom® e Serra®.

Cambiamenti per adattarsi alla nuova realtà del settore

I cambiamenti ai vertici di VCI rientrano nell’obiettivo prioritario dell’azienda di potenziare la Divisione Ceramica e di rispondere alle sfide attuali e future del settore ceramico italiano. In questo senso, José Luis Llacuna ha sottolineato che “in un momento di trasformazione del settore come quello che stiamo attraversando, credo che una nuova leadership, con nuove ambizioni, idee ed esperienza, insieme a un’ampia e proficua esperienza nel settore, ci porterà ad affrontare il futuro con maggiori garanzie di successo”.

La carriera di Francisco Carvajal

Francisco ha più di 15 anni di esperienza nel settore ceramico e finanziario, avendo ricoperto ruoli chiave in aziende leader. Prima di entrare a far parte di Victoria Ceramics Italia, Francisco ha ricoperto la posizione di direttore generale di Roca Tiles (Lamosa Group), guidando le operazioni in Spagna.

Il suo solido curriculum include la guida di diversi processi di trasformazione strategica nel settore ceramico, nonché un periodo di consulenza finanziaria, dove ha gestito operazioni di fusione e acquisizione e ristrutturazioni finanziarie.

Francisco Carvajal affronta questa nuova sfida con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento di Victoria Ceramics in Italia e di incrementare la sua crescita nei mercati chiave. “Sono orgoglioso di entrare a far parte di un gruppo così prestigioso e ambizioso. Sono entusiasta dell’opportunità di portare la mia visione in un team così qualificato, per continuare a guidare l’innovazione e il successo nel settore della ceramica”, ha dichiarato.

Il Gruppo Victoria continua a puntare sul talento e sull’eccellenza, consolidando la propria leadership globale nel settore della ceramica e dei rivestimenti.