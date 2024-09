Sparkle e Airtel Business: accordo per capacità sul Blue & Raman tra India e Italia

L’accordo permette ad Airtel di diversificare la sua rete globale di cavi sottomarini con capacità aggiuntiva per collegare Asia ed Europa

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da Sparkle.

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, ha firmato un accordo con Airtel Business – il ramo B2B di Bharti Airtel (“Airtel”), uno dei principali fornitori di servizi di telecomunicazione dell’India – per fornire capacità aggiuntiva su una rotta diversificata a bassa latenza tra Asia ed Europa.

Airtel Business è il principale fornitore indiano di servizi ICT con cavi sottomarini strategicamente posizionati, reti satellitari e reti globali che si estendono per 400.000 km (inclusi gli IRU) in 50 Paesi e cinque continenti. Con oltre 1.200 partnership con carrier globali, l’azienda offre ai suoi clienti connessioni in tutto il mondo, comprese le aree difficili da raggiungere. In India, Airtel Business offre un’ampia gamma di soluzioni che includono connettività sicura, servizi cloud e data center, sicurezza informatica, IoT e comunicazioni basate sul cloud a imprese, governi, carrier e piccole e medie imprese.

In base all’accordo, Sparkle fornirà capacità sui sistemi di cavi sottomarini Blue e Raman che collegheranno l’India all’Italia. Grazie a questa capacità aggiuntiva, Airtel diversificherà ulteriormente la propria rete globale su più sistemi di cavi sottomarini internazionali per soddisfare la crescente domanda di servizi di trasmissione dati in India e nei Paesi limitrofi.

Le due società collaboreranno inoltre allo sviluppo di nuove opportunità commerciali e progetti nel subcontinente indiano, sfruttando le rispettive infrastrutture via cavo.

Vani Venkatesh, amministratore delegato di Global Business di Airtel Business, ha dichiarato: “Siamo felici di collaborare con Sparkle per consolidare la nostra leadership nella connettività globale. Questa partnership diversificherà ulteriormente la nostra rete con grandi capacità integrate per soddisfare le crescenti esigenze di connettività e la domanda di dati dei nostri clienti”.

“Siamo molto soddisfatti di questo accordo, basato sulla nuova soluzione fornita da Blue & Raman, che sostiene la crescita digitale della regione e rafforza la nostra storica partnership con Bharti Airtel”, ha aggiunto Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle.

Informazioni su Sparkle

Sparkle è l’operatore globale del Gruppo TIM: primo fornitore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, offre una gamma completa di servizi infrastrutturali e di connettività globale – capacità, IP, SD-WAN, colocation, connettività IoT, roaming e voce – a carrier nazionali e internazionali, OTT, ISP, Media/Content Provider e imprese multinazionali. Principale operatore nel settore dei cavi sottomarini, Sparkle gestisce una rete proprietaria in fibra ottica che si estende per oltre 600.000 km attraverso Europa, Africa, Medio Oriente, America e Asia. La forza vendita di Sparkle è attiva su scala mondiale con una presenza diretta in 33 Paesi.

Informazioni su Bharti Airtel

Basato in India, Airtel è un fornitore globale di soluzioni di comunicazione con oltre 550 milioni di clienti in 17 Paesi dell’Asia meridionale e dell’Africa. L’azienda è tra i primi tre operatori di telefonia mobile a livello globale e le sue reti coprono oltre due miliardi di persone. Airtel è il più grande fornitore di soluzioni di comunicazione integrate dell’India e il secondo operatore mobile in Africa. Il portafoglio retail di Airtel comprende la banda larga mobile 4G/5G ad alta velocità, Airtel Xstream Fiber che promette velocità fino a 1 Gbps con convergenza tra intrattenimento lineare e on-demand, servizi di streaming di musica e video, pagamenti digitali e servizi finanziari. Per i clienti aziendali, Airtel offre una gamma di soluzioni che comprende connettività sicura, servizi cloud e data center, sicurezza informatica, IoT, Ad Tech e comunicazione basata sul cloud.