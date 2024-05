NB Aurora: perfezionata la cessione a The Equity Club dell’intera partecipazione detenuta in Club del Sole e il contestuale reinvestimento per sostenere l’ulteriore piano di crescita del gruppo

Aurora ha ceduto la sua partecipazione in Club del Sole a The Equity Club per circa 109 milioni di euro, reinvestendo 38 milioni di euro nell’aumento di capitale del Gruppo. La Famiglia Giondi continuerà a mantenere la maggioranza del capitale e a guidare il progetto industriale

NB Aurora S.A. SICAF-RAIF (“Aurora”) veicolo di permanent capital quotato nel segmento professionale Euronext MIV di Borsa italiana, facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 28 marzo 2024, comunica di aver perfezionato la cessione a The Equity Club (“TEC”), iniziativa di club deal promossa da Mediobanca insieme a Roberto Ferraresi e Filippo Penatti, dell’intera partecipazione detenuta in Club del Sole (“Club del Sole”, la “Societá” o il “Gruppo”) attraverso il veicolo controllato First Club S.r.l., con contestuale reinvestimento per sostenere l’ulteriore piano di crescita del Gruppo.

The Equity Club entra in Club del Sole: deal da 109 milioni

Aurora ha investito – insieme ad alcuni co-investitori – in Club del Sole nel dicembre 2018 supportando il Gruppo a diventare oggi il principale operatore italiano nell’hospitality open-air con 23 camping-village (di cui 12 acquisiti dall’investimento) gestiti in 7 regioni nel nord-centro Italia. Fondato nel 1974 dalla Famiglia Giondi, il Gruppo nel corso degli anni ha completato un importante percorso di crescita raggiungendo un fatturato 2023 di circa 100 milioni di euro (rispetto a cica 43 milioni di euro all’investimento) e un EBITDA margin maggiore del 30%.

Il controvalore complessivo dell’operazione di cessione dell’intera quota è pari a circa 109 milioni di euro, di cui circa 70 milioni di euro relativi ai fondi gestiti da Neuberger Berman AIFM S.á r.l. (circa 35 milioni di euro sono di competenza di Aurora).

Contestualmente, Aurora insieme ad altri fondi gestiti da Neuberger Berman AIFM S.á r.l. e ad alcuni co-investitori hanno reinvestito nel Gruppo un importo di 61 milioni di euro, di cui circa 38 milioni di euro di competenza di Aurora, attraverso la sottoscrizione, insieme a TEC, di un importante aumento di capitale destinato a supportare l‘ulteriore crescita della Società. La Famiglia Giondi, che ha fondato Club del Sole nel 1974, continuerà a mantenere la maggioranza del capitale e a guidare il progetto industriale.

Aurora

Aurora è il primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento Euronext MIV Milan – Professional Segment che nasce con l’obiettivo di effettuare investimenti di growth capital in PMI italiane non quotate, convogliando risorse finanziarie a supporto della loro crescita ed internazionalizzazione. Il target di investimento di Aurora è rappresentato da PMI di eccellenza, leader in nicchie di mercato ad alto valore aggiunto e potenziale di crescita, con fatturato compreso tra 30 e 300 milioni di euro e una forte propensione all’export. Il team di Aurora opera in un’ottica di partnership con gli imprenditori, supportandoli nella realizzazione dei loro piani di crescita di medio-lungo termine. La strategia di investimento e’ focalizzata su cinque verticali: made in Italy, helthcare, environmental & sustainability, tech growth & digital trasformation, specialized industrial manufactiring & business services. Aurora e’ investita in 14 società con un fatturato aggregato di Euro 2,9 miliardi e oltre 19.000 dipendenti.

