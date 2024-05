Luxy in partnership con Rinascente per pop-up store

Luxy, azienda italiana con sede a Lonigo (nel Vicentino) specializzata nella produzione di sedute di design, inaugura oggi un pop up store alla Rinascente Torino dove, fino al prossimo 5 giugno, presenterà la sua nuova linea dedicata all’outdoor

All’interno del corner Luxy nel department store di Via Lagrange (Piano casa -1), verrà esposta la collezione “FrameOut” caratterizzata da una gamma di arredi imbottiti per gli spazi outdoor (seduta impilabile senza braccioli, seduta con braccioli, poltrona, divano e coffee table) disegnata da Ricotta Studio e progettata per unire design, comfort e rispetto per l’ambiente. Grazie all’impegno di Luxy nei confronti della sostenibilità ambientale, non sono impiegate colle nocive, inoltre, schienali e braccioli sono realizzati in corda flessibile, 100% made in Italy, e intrecciata a mano da artigiani del territorio veneto. La proposta outdoor di Luxy, grazie al design elegante e contemporaneo, esce dal contesto domestico per inserirsi perfettamente anche negli ambienti dell’hospitality e hotellerie.

Luxy: nuovo temporary shop in Rinascente Roma

Allo spazio Luxy di Torino seguirà l’apertura di un nuovo temporary shop in Rinascente Roma Via del Tritone (Piano Casa -1) dove il brand proporrà la sua linea di sedute “CLOP”, uno dei prodotti iconici del marchio, progettato dallo studio Il Prisma. A partire dal 13 maggio fino all’11 giungo, i visitatori dello store potranno provare la seduta “fuori dagli schemi” e l’anticonvenzionale per eccellenza tra i modelli Luxy che, grazie al suo design polifunzionale, è in grado di adattarsi ad ambienti trasversali come home-office, hotellerie, location di coworking e startup.

“Prosegue la collaborazione con Rinascente – commenta il presidente di Luxy Giuseppe Cornetto Bourlot – che rientra nel piano di espansione per rafforzare il nostro posizionamento nel mercato retail. Ritieniamo che la presenza di Luxy nei department store delle grandi capitali italiane sia strategico per lo sviluppo del brand, che passa attraverso la proposta del nostro top di gamma nei pop-up store”.

Luxy

Nata dalla trasposizione dell’artigianato familiare e trasformata in industria manifatturiera di qualità nel 1976 in una terra dalla tradizione manifatturiera centenaria e ricca di materie prime come il Veneto, Luxy concepisce la seduta come un vero e proprio spazio di evasione per la mente, un luogo dove immaginare, pensare, creare. Il brand presenta un’ampia gamma di prodotti unici, coniugando la qualità dell’artigianalità italiana all’avanguardia della tecnologia moderna e sfruttando la sostenibilità della filiera locale unita allo studio accurato di soluzioni ergonomiche che garantiscano funzionalità ed estetica. Per ulteriori informazioni visitare il sito https://luxy.com/

