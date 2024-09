Aksìa e De Agostini annunciano la firma di un accordo per l’acquisizione del 100% di Content Group

De Agostini S.p.A. acquisirà Content Group per proseguire il percorso di forte crescita della società, già avviato da Aksìa, che con questa operazione realizza il quarto disinvestimento del fondo “Aksìa Capital IV” (AKIV). De Agostini realizza il primo investimento nel settore farmaceutico e mira a supportare il management team nell’ulteriore fase di espansione della società

Aksìa, società di gestione del fondo Aksìa Capital IV socio di maggioranza di Content Group, e De Agostini S.p.A., holding industriale e finanziaria controllata delle famiglie Boroli e Drago, annunciano la firma di un accordo vincolante per l’acquisizione da parte di quest’ultima del 100% di Content Group.

Il perfezionamento dell’operazione avverrà previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari.

Content Group: De Agostini acquisisce il leader dei medical devices europeo

Content Group è un CDMO farmaceutico italiano, leader europeo nello sviluppo e nella produzione conto terzi di medical devices e prodotti farmaceutici nei segmenti oftalmico e inalatorio. Il gruppo è formato da due legal entities: COC Farmaceutici, azienda fondata nel 1990 focalizzata principalmente nella produzione di dispositivi medici, e Tubilux Pharma, società storica con oltre 80 anni di attività nello sviluppo e produzione di prodotti farmaceutici. Il business model di Content Group si estende dai servizi di research & development di prodotti farmaceutici e dispositivi medici, alle attività di produzione e confezionamento e soddisfa le esigenze sia delle grandi multinazionali blue-chip sia di operatori specializzati, leader nelle loro nicchie. Un’ampia base clienti, fortemente fidelizzata e diversificata, garantisce al gruppo una crescita stabile nei mercati di riferimento.

Con tre stabilimenti produttivi a Rovereto sul Secchia (MO), dove ha la sede principale, Sant’Agata (BO) e Pomezia (RM), Content prevede nel 2024 un fatturato di oltre 100 milioni di Euro con una quota export superiore al 50%.

Gli ottimi risultati raggiunti da Content Group sono frutto di un’ambiziosa strategia di crescita, sia organica sia per linee esterne, portata avanti da Aksìa fin dall’ingresso nel capitale della società. Il fondo AKIV ha rilevato COC Farmaceutici e Lameplast – società specializzata nel packaging farmaceutico – dai soci fondatori nel 2016, portando avanti un’importante azione di rafforzamento manageriale che ha garantito il raggiungimento degli obbiettivi di crescita. A seguito della cessione di Lameplast al gruppo americano Tekni-Plex nel 2019 e alla successiva acquisizione del 100% di Tubilux Pharma nel 2020, nasce Content Group. Con il contributo di Aksìa, il Gruppo ha realizzato una significativa crescita con un tasso superiore al 10% annuo, frutto di un piano di espansione in Italia e all’estero, dell’ampliamento del portafoglio prodotti, dell’estensione della capacità produttiva, combinate ad una rinnovata strategia commerciale e di branding.

Con l’acquisizione di Content Group, De Agostini completerà il primo investimento nel settore farmaceutico, aggiungendo così una nuova area di business al proprio portafoglio di attività industriali. Come già realizzato nelle aziende partecipate dalla holding in altri settori (editoria, gaming e lotterie, asset management e media), De Agostini metterà a disposizione di Content Group la propria storica esperienza industriale nel costruire e supportare gruppi leader nei rispettivi mercati, favorendone il percorso di crescita a livello globale in un orizzonte di lungo periodo.

I commenti

Nicola Emanuele, Founding Partner di Aksìa, che ha seguito l’operazione insieme a Chiara De Blasi (Director) e Francesco Acciaro (Analyst) ha dichiarato: “Siamo profondamente orgogliosi di aver affiancato Content Group in questo importante percorso di crescita. Il futuro di questo solido gruppo, espressione dell’eccellenza italiana, si prospetta radioso, grazie al raggiungimento, insieme, di una posizione di leadership a livello mondiale. Un sincero ringraziamento va a Enrico Folchini (CEO), Flavio Lamoure (CFO), Luca Loschi (CCO), Marco Albasini (CTCO) e a tutti i dipendenti dell’azienda, la cui dedizione e passione sono stati fondamentali per il conseguimento di questi importanti successi.

Marco Sala, Amministratore Delegato di De Agostini, ha commentato: “L’acquisizione di Content Group è coerente con la strategia di investimento di De Agostini, che punta su aziende industriali italiane a forte vocazione internazionale, con buona generazione di cassa, elevate prospettive di crescita e un management team solido e competente. Si tratta di un investimento di controllo, in un settore – quello farmaceutico – che abbiamo studiato a fondo in questi mesi, nel quale l’Italia esprime posizioni di assoluta eccellenza a livello europeo e che è sostenuto da favorevoli macro-trend strutturali. La nostra ambizione è quella di rafforzare la posizione di leadership di Content Group e accelerarne lo sviluppo internazionale, accompagnando l’azienda in un percorso di crescita nel lungo periodo”.

Gli advisors

Aksìa e Content Group sono stati assistiti da:

Houlihan Lokey per l’advisory M&A con Matteo Manfredi, Salvatore Palazzo, Filippo Maria Casparis e Leonardo Salvatori;

Studio Legale Giliberti Triscornia e Associati per la contrattualistica e due diligence legale, con Francesco Cartolano, Matteo Acerbi e Ilaria di Pasquale;

LEK per la due diligence commerciale con Claudio Molinaro, Edgar Pogna e Edoardo Angelini Rota

PwC per la due diligence contabile con Emanuela Pettenò, Matilde Zaino e Alberto Bo;

Studio Legale e Tributario RDRA per l’assistenza fiscale con Leo De Rosa, Andrea Bolletta, Andrea Ridolfi e Stefano Ceccato.

De Agostini è stata assistita da:

Studio Legale Gianni & Origoni per la contrattualistica, la due diligence legale ed i procedimenti autorizzativi, con un team guidato e coordinato dagli Avvocati Francesco Gianni, Ludovica Di Paolo Antonio e Chiara Masucci

OC&C per la due diligence commerciale con Christian Christodulopulos e Fabio Coccia

KPMG per la due diligence finanziaria e fiscale con Alberto Vaccaro, Stefano Cervo, Stefano Lenoci e Valerio Zaccaria

ERM per la due diligence ambientale con Giovanni Aquaro e Andrea Perna

Pharma D&S (a PLG company) per la due diligence regulatory, compliance e operations con Monica Bertocci, Patrizia Pecin, Angela Petrigliano, Stefano Scorsini e Marco Conti.

De Agostini

De Agostini (www.gruppodeagostini.it) è la holding industriale e finanziaria a capitale familiare a capo di un Gruppo globale e diversificato con un portafoglio di marchi leader nei rispettivi settori.

Nato nel 1901 come editore di atlanti, il Gruppo De Agostini è oggi una realtà internazionale con investimenti che spaziano dall’editoria (con De Agostini Editore) ai media/TV, università ed education (attraverso Banijay Group e Grupo Planeta-De Agostini/Atresmedia), alle lotterie e gaming (con IGT), all’asset management (con DeA Capital).

De Agostini Editore opera a livello internazionale nel segmento del Collezionabile e in Italia in quelli dei Libri e del Kids Content. IGT è l’operatore leader a livello mondiale nel settore dei giochi regolamentati e dei servizi correlati. DeA Capital è la più importante piattaforma indipendente di Alternative Asset Management in Italia. Atresmedia è co-leader nel TV Broadcasting in Spagna. Banijay Group è un leader globale nel settore dell’intrattenimento e degli eventi.

Aksìa

Aksìa (www.aksiasgr.com) è una società di gestione di fondi di private equity che investe prevalentemente in aziende italiane di media dimensione, favorendone la crescita, lo sviluppo internazionale e l’apporto di management. Aksìa, i cui soci fondatori e Managing Partner Marco Rayneri e Nicola Emanuele lavorano insieme dal 1997, ha realizzato più di 60 operazioni in Italia e all’estero, investendo complessivamente oltre 500 milioni di euro attraverso cinque fondi. Attualmente Aksìa ha in gestione due fondi Aksìa Capital IV con in portafoglio Covisian, Content e Alba Tramezzini e Aksìa Capital V che ha in portafoglio Primo, MIR, Nappi, Vomm, Valsa, IFEX, IREX, Gommatex ICAM, Kintek ed è in raccolta per il sesto fondo Aksìa Capital VI con un target di 400 milioni di euro.

Content Group

Content group è un CDMO che opera nel settore farmaceutico, specializzato nello sviluppo e produzione conto terzi di farmaci, dispositivi medici, anche ad uso veterinario, e cosmetici liquidi (come soluzioni, sospensioni e microemulsioni), in gel e liofilizzati, per lo più a uso oftalmico, ma anche nasale, orale, respiratorio, otologico, dermatologico e diagnostico. Forti di decenni di esperienza in campo oftalmico e inalatorio, Il Gruppo può contare su 2 aziende: C.O.C. Farmaceutici e Tubilux Pharma. Le avanzate tecnologie possedute, le ampie competenze professionali, l’ampia gamma di prodotti offerti e le qualità umane fanno di Content Group un solido gruppo farmaceutico leader mondiale nei segmenti di riferimento.

