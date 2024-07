Acea e Plugsurfing, un accordo per offrire servizi più capillari ai clienti europei della e-mobility                  

L’accordo mira a estendere la rete di ricarica per veicoli elettrici, consentendo agli utenti della app Plugsurfing di accedere a oltre 1600 punti di ricarica Acea in Italia. L’obiettivo è rendere i servizi di e-mobility più capillari e sostenibili a livello europeo

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da Acea.

Il Gruppo Acea, attraverso la controllata Acea Innovation, impegnata nella gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, ha siglato un accordo di interoperabilità con Plugsurfing, uno dei maggiori service provider della e-mobility (EMSP) a livello europeo.

Plugsurfing fa parte di Corpay, un fornitore globale di soluzioni di pagamento. Oltre due milioni di conducenti di veicoli elettrici si affidano alle soluzioni Plugsurfing per potenziare la loro esperienza di ricarica pubblica. Le principali case automobilistiche, gli operatori di punti di ricarica e i fornitori di mobilità scelgono Plugsurfing per il suo servizio di mobilità premium disponibile in oltre 700.000 punti di ricarica in tutta Europa. L’offerta modulare di Plugsurfing consente di personalizzare l’esperienza del cliente con opzioni tra cui una soluzione white label, API per l’integrazione, assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e prezzi speciali.

I dettagli dell’accordo

Grazie a questa partnership, i due milioni di clienti che utilizzano la app Plugsurfing, installata su veicoli Renault, Nissan e su quelli di molti altri marchi del settore automotive, possono localizzare, prenotare e utilizzare gli oltre 1600 punti di ricarica di Acea Innovation attivi in Italia. Entrambe le società cooperano, quindi, per garantire servizi di mobilità elettrica sempre più capillari, affidabili e sicuri. Attraverso l’accordo, inoltre, Acea Innovation accresce la sua visibilità estendendola ad una community europea sempre più ampia e sempre più attenta alle tematiche ambientali.

La società, che già opera su tutto il territorio nazionale, nelle grandi città come nei piccoli centri, al servizio di cittadini, turisti, aziende e istituzioni, in qualità di CPO, Charge Point Operator, offre servizi innovativi sempre più evoluti attraverso la propria piattaforma tecnologica denominata B.O.M.T.S., unica nel settore, e si posiziona tra i principali player nel mercato italiano della green mobility. Iniziative come questa rappresentano, infatti, un contributo concreto alla transizione energetica e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall’Agenda 2030, come la riduzione delle emissioni di CO2 e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili certificate per l’alimentazione delle infrastrutture di ricarica.

I commenti

“L’accordo di interoperabilità con Plugsurfing – ha dichiarato Valerio Marra, presidente esecutivo di Acea Innovation – rafforza ulteriormente la strategia del Gruppo ACEA a livello nazionale e contribuisce a sviluppare un modello complesso di mobilità sostenibile, attraverso servizi altamente tecnologici, facilmente fruibili e rispondenti agli standard europei di economia circolare”.

“Plugsurfing – precisa Laura Lancaster, vicepresidente di Global EV Networks and Partnerships di Plugsurfign – offre agli operatori dei punti di ricarica che si uniscono alla nostra rete opportunità per ricevere ancora più fruitori, dai principali marchi di case automobilistiche che forniamo alle numerose soluzioni di flotte aziendali che utilizzano bene la nostra rete. Noi siamo entusiasti di continuare a far crescere la nostra rete in Italia con Acea Innovation.”

Contatti

