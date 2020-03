Come andare in macchina? Le regole anti-coronavirus

Il ministero dell’Interno ha spiegato che le regole cambiano a seconda che si vada in macchina con persone conviventi o meno – Chiarimenti anche su moto, scooter e biciclette

In base agli ultimi provvedimenti anti-coronavirus del governo, quali sono le regole su come andare in macchina? Innanzitutto, bisogna ricordare la norma generale sugli spostamenti: sono consentiti solo quelli per motivi di lavoro, di salute o di stretta necessità (come andare al supermercato o in farmacia).

AUTO: NESSUNA LIMITAZIONE CON I CONVIVENTI

Dopo di che, per quanto riguarda le modalità pratiche dei viaggi in macchina, il ministero dell’Interno ha chiarito che in auto non è prevista alcuna limitazione se si va con i familiari conviventi. Si suppone infatti che con quelle persone la distanza minima di un metro sia già stata violata fra le mura di casa.

AUTO: MASSIMO IN 2 SE NON CONVIVENTI

Il discorso cambia se si è con altre persone. In quel caso è obbligatorio rispettare la distanza di sicurezza fra i passeggeri. Ne consegue che – a meno che non si abbia un furgoncino o un Suv particolarmente grande – in macchina possono sedere solo due persone: una al posto del guidatore e una sul sedile posteriore destro.

MOTO, SCOOTER, MOTORINI: IN 2 SOLO CON I CONVIVENTI

Un discorso simile vala anche per moto, scooter e motorini. È permesso portare un passeggero se si tratta di un convivente. In caso contrario, bisogna andare da soli, vista l’impossibilità di rimanere a un metro di distanza dal passeggero.

BICICLETTE: VANNO BENE ANCHE PER FARE SPORT

Un caso più controverso è quello che riguarda le biciclette. In diverse città i ciclisti sono stati multati, ma il Viminale ha chiarito che andare in biciletta è permesso non solo per gli spostamenti consentiti (lavoro, motivi sanitari o di stretta necessità), ma anche per fare attività fisica su strada o su piste ciclabili. L’unica condizione, come sempre, è che sia garantita la distanza di almeno un metro dalle altre persone. Le pedalate di gruppo, quindi, sono vietate.